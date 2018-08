Pese a sanción por dopaje en México, José Ayoví sí podrá jugar con Barcelona

Decisión se da debido a que jugador recibió castigo de Comité de Disciplina mexicano, más no de FIFA y, mientras no se internacionalice, futbolista puede ser tomado en cuenta por equipo torero José Ayoví, quedó habilitado para jugar con Barcelona Sporting Club, en la Copa Lubricantes Havoline debido a que no se ha internacionalizado la sanción del jugador y solo consta en México, de acuerdo a lo explicado por el abogado Guillermo Saltos Guale.