Gremios de trabajadores machan contra medidas económicas del Gobierno

"No al paquetazo, que paguen los corruptos", es la frase que más se lee entre las pancartas que cargan los manifestantes "No al neoliberalismo", "No al reparto de la Patria", son algunas de las consignas que se escucha en la marcha que varios gremios de trabajadores protagonizan este miércoles 29 de agosto, en Quito, en contra de las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Cuestionan que se les han convocado al diálogo, pero "aprueban el paquetazo y después dicen los vamos a llamar a dialogar". En Cuenca también se realizó un plantón frente a la Gobernación del Azuay. Anuncian que continuarán con las protestas si el primer mandatario no corrige las medidas.