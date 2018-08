María José Troya: Medidas económicas "no deberían tener un efecto especulador"

"Si antes no compraban porque no había recursos, peor si suben artificiosamente los precios, nadie va a comprar", afirmó La directora de la Tribuna de Defensa del Consumidor de Ecuador, María José Troya, manifestó que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno "no deberían tener un efecto especulador"; es decir, un incremento en los precios de los productos básicos y suntuarios. Sin embargo, señaló que los anuncios mal manejados, sí pueden provocar una especulación.