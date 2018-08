Nuevas evidencias en investigación por muerte de Andrés Padilla en Mascarilla, según autoridades

Fiscalía dice que video de ECU-911 es evidencia oficial, mientras que, Policía Nacional indica que también se debe tomar en cuenta robo de uniformes, motocicletas y agresiones en su contra Según Fernando Haro, fiscal de turno en Ibarra, quien estuvo a cargo el pasado 24 de agosto en la audiencia de formulación de cargos en contra del policía David V., de 31 años, acusado de disparar a Andrés Padilla, quien murió momentos después de recibir el impacto de bala, durante un confuso incidente en Mascarilla; se tomaron todas las precauciones necesarias de acuerdo a las evidencias oficiales.

“El video del ECU-911 viene a ser el video oficial de la situación, pero no me he basado, en este caso, en los materiales audiovisuales que circulan por las redes sociales porque no son técnicos ni jurídicos”, precisó.

Autoridades policiales y gubernamentales, en Imbabura, afirman que existen nuevas evidencias en contra de los supuestos cabecillas de los disturbios en Mascarilla. “Hay robos de motocicletas, uniformes y de pertrechos de la Unidad Policial. Aparte, las agresiones de las que fuimos objeto nosotros que estuvimos ahí”, dijo Jimmy Viteri, comandante de Policía de Imbabura.

De acuerdo a lo mencionado por la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, se tendrá que hacer un peritaje para conocer cuál es el monto exacto de inversión para la recuperación de bienes tras los daños causados. “Insisto, no vamos a descuidar la seguridad en la provincia”, acotó.

El policía involucrado en el hecho se encuentra fuera de la ciudad de Ibarra, privado de libertad y a la espera de una nueva audiencia. “Se tuvo que formular cargos por el delito de homicidio establecido en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que determina una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años”, explicó el Fiscal.

El próximo 30 de septiembre se conocerá fecha y hora en las que se llevará a cabo la diligencia. (JPM)

Fuente: Teleamazonas

Ecuadorinmediato.com