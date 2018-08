Yadira Aguagallo: "No hay ningún avance" en investigación de periodistas asesinados en frontera

Vocero de familiares sienten "desazón" por las respuestas que Estado ecuatoriano ha entregado a los pedidos de información Yadira Aguagallo, representante de los familiares de periodistas asesinados en frontera norte, se refirió al caso y aseguró que no hay avance alguno en el mismo. "La semana pasada llegó el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, en visita oficial sin embargo, dentro de su agenda tuvo una reunión con los familiares de los periodistas del diario el Comercio. Fue lamentable que nosotros le tengamos que decir al relator que no hay ningún avance".

Asimismo aseguró que se encuentran preocupados por la eliminación del Ministerio de Justicia, “ya que era el interlocutor del Estado ecuatoriano con nosotros. No sabemos quién es ahora nuestro interlocutor o el vocero del país y también con el equipo de investigación especial. Esta cartera de Estado era la encargada para acompañar el proceso”.

“No tenemos una respuesta clara y seguimos sin saber quién liderará el proceso. No sabemos si será el Ministerio del Interior o si será la Cancillería. Nos estamos preparando para el próximo período de sesiones de la CIDH en octubre y la visita del equipo de seguimiento a Colombia”. Esta visita será el 24 y 25 de septiembre.

“Esperamos que sean reuniones de alto nivel y que permitan seguir con el proceso. Encontrar datos importantes o esclarecedores del caso. Hemos tenido un acercamiento a la Fiscalía de este país. Creemos que es de suma importancia que el equipo especial de la CIDH pueda conversar con los medios y los periodistas de distintas cadenas colombianas”.

Explicó que en este proceso el papel de la Cancillería es fundamental para que la visita del equipo de seguimiento sea fructífera. Aseguró que constantemente mantienen llamadas y conversaciones con representantes de varias instituciones a escala regional, “hay una preocupación por parte de las organizaciones de derechos humanos de Colombia”.

“En el país, varias organizaciones y el propio medio periodístico está muy pendiente del caso. Aunque ya han pasado cinco meses y un poco más desde que los periodistas fueron secuestrados y hasta ahora no hemos recibido respuestas en cosas fundamentales como intentos de asegurar que el secuestro no ocurrió en territorio ecuatoriano, no hay un interlocución directa entre en el estado y el representante de los comunicadores”. (BGV)

