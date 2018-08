Ernesto Guerra: "Gobierno subió precio de gasolina súper pero bajaron margen de comercialización"

Gasolineros aseguran que decisiones del Ejecutivo afectan al sector Ernesto Guerra, presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados de Petróleo, se refirió a la eliminación del subsidio a la gasolina súper y afirmó que a pesar del aumento del combustible el Estado decidió bajar el margen de comercialización de 0,57 ctvs a 0,51 ctvs. "Estos nos afecta porque si no conseguimos los presupuestos se va a ser más complicado mantener las estaciones de servicio"

“El combustible es transversal a todas las actividades económicas y para los gasolieros que se incremente el precio del combustible al público era una necesidad del Estado”. Recordó que el país tiene un problema clave y es que hay una gran cantidad de recursos combustibles que se manejan por contrabando en la frontera.

“Despapes de leer el decreto para nuestro sector, progresivamente, nos han bajado seis centavos en el margen de comercialización. Antes quedaba US$ 0,57 ctvs por galón y ahora tenemos US$ 0,51 ctvs. Estos recursos no son exclusivamente para la estación de servicio sino se subdivide para la comercializadora mayorista que hace intermediación para el transporte y la estación de servicio”.

Explicó que en términos de gasolina el precio que está marcado se desglosan los impuestos. “En ese U$ 2,98 que pago el consumidor ya está incluida toda la carga impositiva. Nosotros antes de terminar el ejercicio fiscal pagamos los impuestos”. Aseguró que sí se gana se pero con esta disminución en el margen de comercialización también se disminuirán los recursos

“El marco jurídico que nos atendía hasta el 27 de agosto nosotros teníamos precios fijo en el extra y el diésel y la gasolina súper tenía la factibilidad de subir. El decreto ejecutivo de ahora quita la libertad de mercado de subir o bajar. Ahora el precio es fijo nadie puede vender por encima del costo pactado”.

Explicó que es necesario que las gasolineras se sujeten al marco jurídico que se tiene. “Nosotros estamos siendo perjudicados. Si nosotros vendemos un promedio de treinta mil galones al mes y este baja a la mitad la estación de servicio pierde su utilidad. Eso sería muy grave”. Aseguró que el combustible que ha mantenido la rentabilidad de las estaciones de servicio ha sido la gasolina súper.

“A lo largo de los años nosotros hemos venido presentado una serie de conversaciones y estudios técnicos explicando que el margen de comercialización que tenemos no alcanza, pero no hemos tenido respuestas. Debemos ir a las mesas de diálogo. No queremos ser un problema para el Gobierno”.

Sobre el tema de los subsidios explicó que si se mantiene un producto barato en un país y en los demás estados de la región se manejan precios más altos esto genera contrabando. “Es una necesitada imperiosa focalizar los subsidios”. (BGV)

Fuente: Majestad/ Ecuadorinmediato