Dejarán de comprar combustible para Guayas si Gobierno no revisa margen de utilidad, amenazan dueños de gasolineras

Exigen una respuesta inmediata Leonardo Alvarado, Presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles en Guayas, anunció que estarían dispuestos a no comprar combustibles si el Gobierno no revisa el margen de utilidad, pues no ha sido modificado hace 15 años.