Raúl Ledesma: "Nadie dice que no se pueden contratar migrantes pero tiene que ser de forma legal"

Recordó que se está trabajando para evitar la precarización del empleo El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, afirmó que se está trabajando para mejorar la situación del empleo en el país, ante esto aseguró que se quiere evitar la precarización del trabajo y afirmó que se busca regularizar a ecuatorianos y migrantes. "Nadie ha dicho que no se pueden contratar migrantes pero se tiene que hacer de forma legal. Hay que garantizar los derechos de ecuatorianos y extranjeros".

Se refirió a la ampliación del estado de emergencia en tres provincias del país por la migración de venezolanos al país y afirmó que todas las medidas que se están tomando tiene el objetivo de proteger los derechos de los ecuatorianos y de los migrantes. “Es fundamental precautelar los derechos de los ecuatorianos”.

“Hay varios casos, por ejemplo, lo que señaló ayer el viceministro de salud con las posibles importaciones de distintas enfermedades ya erradicadas en el Ecuador y se tienen que hacer las vacunaciones correspondientes. Se debe destinar presupuesto para esas actividades no es desviar los recursos”.

Sobre el tema laboral, “además de los programas que se están manejando por las preocupaciones del desempleo sobre todo del joven. En el tema de la crisis venezolana la empleabilidad y la migración laboral no es nueva en el Ecuador. Nosotros hemos recibido migración de varios países, lo que ahora se debe hacer regular el trabajo”.

“Estamos trabajando para que no haya precarización laboral y no haya tampoco el desplazamiento de plazas nacionales”. Aseguró que las inspecciones en todo el territorio son muy complejas, “hemos activado este nuevo programa para que se denuncien casos de precarización y regularización de empleos”.

Ledesma aseguró que se ha recibido grupos de venezolanos y denuncias de este sector para que se regularicen las plazas de trabajo. “Hay personas que tiene miedo de no denunciar pero recuerdo que hay posibilidad de regularización de los migrantes”.

Afirmó que los ministros harán un requerimiento para que la Cancillería puede entregar una “situación transitoria para que se genere una posibilidad de trabajo y financiamiento cómodo para que los migrantes puedan regularizarse. Los ecuatorianos tenemos que ser solidarios”.

Aseguró que el problema del empleo es mayor, “hemos dicho que poco a poco se va encaminado hacia una nueva era. Queremos que se trabaje en el proceso regulatorio no solamente para ciudadanos venezolanos sino también a casos nacionales. No podemos permitir ni procesos de precarización, nadie dice que no se puede contratar migrantes pero tiene que ser de manera legal “.

Ledesma afirmó que hay más de 2000 venezolanos que han ingresado al aparataje laboral nacional (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato