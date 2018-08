Secretario de Presidencia: "No sabemos cuánto dinero se perdió por corrupción en gobierno pasado"

Sin embargo, Eduardo Jurado recalcó que es mucho y aseguró que, con contratación de 2 empresas especializadas, podrán recuperar recursos Entre las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional se encuentra la recuperación de recursos "robados" por la corrupción durante el régimen del expresidente Rafael Correa. Eduardo Jurado, secretario de la Presidencia, informó que se han contratado a dos empresas especializadas para poder conocer la ruta del dinero y poder recuperarlo. Sin embargo, pese a que se ha hablado, desde varios sectores, que se "perdieron" USD $36.000 millones por este delito, el funcionario admitió que el Gobierno no sabe cuánto dinero se "perdió" en el gobierno pasado y que tendrían que determinarlo.

“La corrupción es un tema que afecta a la competitividad de un país. Estamos viendo que se habla mucho de este tema, solamente desde el punto de vista de la judicialización, pero un país con corrupción es poco competitivo, un país con opacidad es el que tiene este cáncer como una especie de grillete que no le deja avanzar”, comentó.

En esta línea, dijo, desde la Función Ejecutiva se han tomado decisiones para que este tipo de situaciones no se repitan. “La transparencia es muy importante para que no haya opacidad y, por lo tanto, evitar casos de corrupción. En este sentido, se suscribió el acuerdo de ‘Gobierno Abierto’ en el último Congreso de Gobierno Abierto, que hubo en Georgia (EE.UU.)”.

“Suscribimos nuestra adhesión a esta alianza, que incluye a más de 70 países y en donde se ven, no solo los temas de transparencia, sino de acceso a la información y la participación ciudadana en todos los aspectos de la gestión pública. Este es un gran paso para evitar el tema de la corrupción. También estamos suscribiendo un acuerdo de transparencia respecto a todo lo que tiene que ver con las industrias extractivas: industrias, petróleo, minería, etc.”, informó.

A decir del Secretario de Presidencia, esto permite que la ciudadanía conozca qué es lo que está pasando en estos sectores, por ejemplo, saber con quién se está contratando, cuáles son los proyectos del Ecuador en estos sectores y cómo acceder a la información de la contratación.

Según mencionó, hay dos iniciativas, la primera es la propuesta de Ley sobre la extinción de dominio; que es un paso importante para recuperar los valores que fueron indebidamente tomados por funcionarios públicos. Mientras que, desde la Función Ejecutiva, se han contratado a dos empresas: una especializada en la trazabilidad para encontrar la ruta del dinero, la otra, una firma americana especializada en estrategias jurídicas.

Jurado indicó que los nombres de dichas compañías no pueden ser revelados por hay un acuerdo de confidencialidad. “No podemos hacer público el nombre de las empresas, al menos, hasta ahora”, añadió.

Se ha hablado, desde el Gobierno, de alrededor de USD $36.000 millones de dólares que se han perdido por corrupción. Sin embargo, Jurado precisó que no saben cuánto dinero es. “Sabemos que es mucho dinero, no sabemos cuánto. Esto hay que determinarlo, pero esto no solo es responsabilidad ejecutiva, hay otras funciones del Estado que están involucradas en este sentido”.

“Tenemos que juntarnos con otras funciones del Estado, con el poder Legislativo, Judicial, Transparencia. Esto tiene que ser una estrategia en donde tenemos que unirnos todos para poder recuperar el dinero robado. Va a tomar tiempo, no puedo decir cuánto va a tomar, lo importante es ya comenzar con esto y, sobre todo, darle la seriedad del caso, que la ciudadanía tome conciencia de que esto es muy importante, que la corrupción es un aspecto muy importante que tenemos que resolver”, recalcó.

Los USD $36.000 millones de dólares fue una cifra que fue dada por miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). Sobre este tema, el expresidente de la República, Rafael Correa, se ha referido a este tema a lo largo de este mes, retando al Gobierno Nacional a que demuestre esa afirmación y encuentre el dinero supuestamente “robado” por la corrupción en su gobierno.

La tarde de ayer, Correa publicó: “¡Y llegó el momento! Queda 1 día. ¿Alguien ha visto las “cuentas secretas” que tan impertinentemente el fiscal “encargado” pidió buscar? ¿Alguien encontró los $36.000 millones perdidos por “corrupción”? ¡Farsantes! Engañaron a nuestro pueblo para que aprobara la consulta mafiosa”.

Horas más tarde, Correa indicó: “DÍA O: después de un mes no han encontrado ni “cuentas secretas” ni la plata “perdida por corrupción”. ¿Cómo se podrían ocultar $36.000 millones? Fiscalía, Trujillo, Cabezas, Moreno, prensa corrupta, puñado de farsantes. Mañana enviaré video demostrando quiénes son los corruptos”. (JPM)

Fuentes: Teleamazonas – Twitter Rafael Correa

Ecuadorinmediato.com