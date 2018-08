Mónica Rodríguez: "CPCCS T debe evaluar a autoridades objetivamente no por presuntas amistades" (AUDIO)

Audio Agosto 29- Mónica Rodríguez



Titular de TCE cuestiona informe enviado por el Consejo de Participación Transitorio asegura que ´presenta irregularidades" El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS T) continúa con su trabajo de evaluación y cese de las autoridades de entidades del Estado, ahora es el turno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Mónica Rodríguez, presidenta de la Entidad, cuestionó el informe de evaluación de Consejo Transitorio y afirmó que este documento "sin rostro, presenta irregularidades. No estaba en Consulta Popular que Consejo de Participación cese a autoridades por presuntas amistades con movimientos políticos".

“Este informe de la comisión no tiene rostro porque este documento que nos entregó el CPCCS T no tiene firma de responsabilidad y desde ese mismo instante ya genera dudas sobre la posibilidad de un proceso de evaluación transparente y objetivo”. Recordó que la semana pasada todos los magistrados asistió para presentar sus pruebas de descargo.

Rodríguez afirmó respetará la resolución por parte del Consejo de Participación, “no me voy a adelantar y respetaré esa decisión porque el mandato popular fue claro. Este fue que se debía evaluar el desempeño y el trabajo de las autoridades. Lo que deja mucho que desear es que esta comisión de investigación nos haya emitido un informe basado en presunciones de supuestas amistades con un sector político”.

Explicó que el documento tiene afirmaciones y que el organismo evaluador no pruebas las imputaciones. “Esta comisión de investigación no prueba aquellas acciones que nos objeta en el desarrollo jurisdiccional como Tribunal”. Comentó los elementos que tiene el informe “con varias falencias”.

“Todos los servidores públicos somos responsables individuales. Este informe no es objetivo, imparcial y no hace honor al mandato popular de evaluación objetiva independiente de las autoridades en cuanto al ejercicio jurisdiccional”. Afirmó que no se puede sancionar a una persona a base de afirmaciones o presunciones.

“Estamos en pleno siglo XXI donde prima un estado de derecho y el momento en que una instancia que tiene el mandato popular de evaluarnos acoge este tipo de interpretaciones, elucubraciones, presunciones, que no están siendo contrastadas, rebasa ese límite que tiene el Consejo que es respetar el ordenamiento jurídico y una evaluación objetiva”.

Afirmó que en este informe se le están objetando varias cosas, “me dicen que no tengo los diez años de experiencia profesional y yo en la audiencia lo explique. En el 1996 viajé como migrante con mi familia, soy bachiller por un instituto de ese país y soy abogada después de haber estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, soy gentista político y tengo toda mi trayectoria académica desarrollada en España”.

“Lo que se objeta es que no tengo experiencia pero se llegó a esta conclusión porque no se me está computando mi experiencia desarrollada en España, así no hay manera que yo llegue a los años. Tampoco se me computa experiencia profesional desarrollada en una institución pública en el Ecuador”.

Para Rodríguez con este tipo de antecedentes se evidencia “falta de prolijidad y negligencia al momento de realizar un informe que debe corresponder a unos parámetros tan serios como para evaluar a un tribunal que imparte justicia en materia electoral”.

“Por otro lado, también dice que me han regalado un punto en el proceso de valuación porque no debía haberme hecho acreedora a acción afirmativa por ser migrantes. He entregado todo los papeles para demostrar que sí soy migrante, ya no sé qué más tengo que hacer”.

Asimismo, Rodríguez aseguró que en el informe se evalúa una de las 200 sentencias que se han realizado en su gestión. “En primer lugar hay que tener en cuenta que el Consejo de Participación Transitorio no tiene atribuciones jurisdiccionales la única instancia que podría revocar mi sentencia es la Corte Constitucional a través de una acción de protección”.

Según la funcionaria el informe tiene criterios “jurídicos”. “Este documento dice que la sentencia, la única evaluada, ha violentado los derechos de participación y el criterio que tiene esta comisión evaluadora es que existe una tendencia a no sancionar al movimiento Alianza PAÍS y que se debió haber sancionado”.

“No se pidió el expediente para tener todos los elementos de convicción al tribunal y poder sustentar esa afirmación. Lo que quiere decir es que a partir de ahora todos los operadores de justicia y los jueces que vengan en materia electoral deberán tener el nuevo criterio –jurídico- que hay que sancionar sin prueba. Estamos hablando de este tipo de inconsistencias”.

Para Rodríguez, en el informe, se debió hacer una evaluación integral, “si la lógica del informe es que existen vinculaciones laborales o un sector político se debía haber demostrado esas vinculaciones. No se puede hacerlo con una sola sentencia y meras afirmaciones”. Cuestionó la acción de del Consejo de Participación cesado y el Consejo Nacional Electoral cesado.

“Que responsabilidad tengo yo que estas entidades hayan cometido irregularidades no se puede derivar esa responsabilidad de otros órganos hacia mi persona. Yo me presente al concurso de méritos y oposición y gane el mismo. Pero pretender destinar las malas acciones de otras entidades hacia mi persona es inconcebible”.

“Meterse a decir que la sentencia no está bien y que vulnera derechos porque se debió sancionar aunque haya falta de prueba es incorrecto. No puede derivarse a responsabilidad de una institución a otra”.

Rodríguez confirmó que va a agotar todas las instancias. “También iré a instancias internacionales”.

“Yo ratifico el tema del mandato popular en cuanto a evaluarnos y que las autoridades deben rendir cuentas, eso estuvo claro y el objeto de la Consulta Popular. No estoy de acuerdo y se ha hecho mal por parte de Consejo de Participación Transitorio, que se intente sustentar el cese de autoridades con presunciones de amistad con movimientos políticos eso no fue objeto de pregunta en la Consulta Popular y deja mucho que desear”, finalizó. Esta entrevista se realizó antes de la decisión del CPCCS-T de cesar a Mónica Rodríguez. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato