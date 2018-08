Ratifican 22 años de cárcel para profesor de AAMPETRA acusado de violación

A procesado se lo acusa de aprovecharse de relación de poder que ejercía como docente sobre sus estudiantes para cometer delito en aula de clases La sentencia de 22 años de privación de libertad contra el profesor de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), José Luis N., por el delito de violación fue ratificado, en segunda instancia, por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Los jueces también confirmaron el pago de USD $15.000 como medida de reparación integral para la víctima.

El caso se relaciona con el delito de violación cometido a una niña de 9 años. El procesado fue acusado de aprovecharse de la relación de poder que ejercía como profesor sobre sus alumnos para supuestamente cometer el delito en el aula de clases, utilizando a unos estudiantes para vigilar la puerta del salón y a otros alumnos los hizo cubrirse las cabezas con cartones.

A más de la violencia sexual, la menor también recibió golpes en su cuerpo con palos y en su cabeza con la pizarra, así como vejaciones por parte de sus compañeros varones, ordenadas por quien era profesor de ese grado.

Esto sucedió en el periodo lectivo 2010-2011 cuando el sentenciado era tutor, dirigente y profesor de Ciencias Naturales de niños y niñas que cursaban el sexto grado en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. L

a defensa de José Luis N. alegó que la sentencia del Tribunal de Garantías Penales (primera instancia) vulneró el principio Non bis in idem (No dos veces por lo mismo) ya que el procesado recibió sentencia de 7 años de prisión por atentar contra el pudor de 44 estudiantes del mencionado año lectivo, por lo que pidieron la nulidad del proceso.

Sin embargo, ante la Sala Penal el fiscal Ángel García, especializado en Violencia de Género, explicó que en el proceso por atentado al pudor no se investigó la violación cometida en la niña de 9 años, que perteneció a ese grupo de víctimas.

Asimismo, expuso los testimonios anticipados, los elementos documentales y los informes periciales levantados en la investigación llevada por la fiscal especializada en Violencia de Género, Paola Solís. En la audiencia de juicio desarrollada en abril de 2018, la fiscal demostró la responsabilidad de José Luís y logró la sentencia de 22 años, misma que ha sido ratificada en segunda instancia.

Este caso se judicializó con base en el artículo 171 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona con privación de libertad de 19 a 22 años a quien cometa el delito de violación en una persona menor de 14 años. El ciudadano José Luis N. tiene otra sentencia de 16 años de privación de libertad por el delito de violación cometido en otra exalumna del mismo plantel educativo. (JPM)

Fuente: El Telégrafo

