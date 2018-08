Preventivamente, Ecuador retira de mercado medicamentos con Valsartán

Acción responde a alerta emitida sobre presencia de posible impureza carcinogénica La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) ordenó el retiro preventivo, del mercado de Ecuador, de los fármacos que contienen el principio activo Valsartán, fabricado por Zhejing Huahai Pharmaceutical, tras detectarse en el mismo la presencia de N-Nitrosodimetilamina (NDMA), una posible impureza carcinogénica.

Según explica la ARCSA, el retiro de mercado solicitado corresponde a los Titulares de Registro Sanitario cuyo principio activo Valsartán proviene de los fabricantes: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. (China), Hetero Labs Limited, (India) y Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd. (China), detallados a continuación:

1.- LABORATORIOS EUROFARMA S.A.

2.- LABORATORIOS CHILE S.A.

3.- SANOFI – GENFAR S.A.

4.- PROCAPS S.A.

5.- TECNOQUÍMICA S.A.

6.- ACROMAX LAB. QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A.- LABORATORIOS ROWE S.A.

7.- LABORATORIOS ECUAROWE S.A.

8.- BALIARDA S.A.

9.- LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A.

10.- LABORATORIOS STEIN S.A.

11.- LABORATORIOS SAVAL S.A.

12.- LABORATORIOS ROCNARF S.A.

13.- NOVA ARGENTINA – ROEMMERS S.A.

14.- LABORATORIOS LA SANTÉ CIA. LTDA.

Asimismo, recordó a los distribuidores, farmacias y establecimientos autorizados que se abstengan de comercializar Valsartán (solo o en asociación) proveniente de los laboratorios detallados. Sin embargo, si es que disponen de los medicamentos mencionados, los deberán poner cuarentena e informar inmediatamente a la Agencia.

Además, hizo un llamado a los profesionales de la salud acerca de que deberán notificar al Centro Nacional de Farmacovigilancia ante cualquier sospecha de reacción adversa a medicamentos, especialmente el antes mencionado, a través de la aplicación “Arcsa Móvil” o el correo electrónico [email protected]. (JPM)

Fuente: ARCSA

