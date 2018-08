Caso Romo: Policía falsificó versiones, torturó testigos y sobornó a personas para encontrar culpables, según abogado

Incluso se facilitó fuga de presos de cárcel 4, aseguró Diego Chimbo, defensa de absueltos que acusados de presunto asesinato de David Romo El 16 de mayo de 2013 desapareció David Romo. Han pasado más de 5 años sin respuestas, pero recientemente, quienes habían sido acusados del presunto asesinato del joven, fueron liberados. Diego Chimbo, abogado de algunos de ellos, reiteró que los policías y fiscales que actuaron en el caso deben ser profundamente investigados debido a que no puede quedar en impunidad "el hecho de que hayan "creado una historia" para justificar el supuesto delito "falsificando versiones, torturando a testigos y sobornando a personas para que mientan ante las autoridades, con el fin de buscar ‘chivos expiatorios’".

“Debemos partir de la lucha titánica que ha hecho la señora Alexandra Córdova por encontrar a su hijo. Solo entendiendo esa dimensión vamos a ver que el Estado, aparte de no darle respuestas, le mintió. Que la Policía Nacional, en vez de darle respuestas acerca de la desaparición de su hijo, la revictimizó y le mintió acerca del destino que tuvo su hijo. Le mintió cuando le dijeron que mataron a su hijo, que lo llevaron a una clínica y ahí lo mataron porque, supuestamente, se dedicaba al expendio de estupefacientes”, comentó.

Según Chimbo, el Estado creó una tesis en la que vendió, ante la sociedad, a un David Romo microtraficante y que por eso lo asesinaron. Explicó que absolvieron a las personas presuntamente involucradas en su caso porque se evidenció que la Policía, para “crear” esa historia, falsificó versiones, torturó a testigos, sobornó a personas para que mientan ante las autoridades, con el fin de buscar “chivos expiatorios”.

“Cuando hablo de chivos expiatorios es por el afán que tiene la Policía por encontrar culpables y cometió delitos para crear esta historia. Aquí cobra sentido lo que la señora Alexandra Córdova habla acerca de desaparición forzada, que es atrevido llamarlo así, pero no deja de ser incoherente el pensarlo porque el simple raciocinio nos dice: ¿por qué la Policía Nacional cometió tantos delitos para incriminar a alguien en un falso asesinato?, ¿qué oculta?, ¿qué hay detrás? Y es muy posible y trae a pensar que la Policía tiene que ver con la desaparición y por eso su afán desenfrenado en encontrar culpables”, dijo.

La forma en la que los jueces dieron la absolución no es porque no había ADN ni rastros o restos orgánicos del joven que pudieran probar su supuesto asesinato, sino porque no se probó que David Romo llegó a la clínica. “Se demostró que la persona que dijo que el motivo por el cual el joven fue a la clínica y por lo cual lo habían matado, y había presenciado que lo incineraron; estaba lleno de contradicciones y falacias”.

“Dice: ‘Yo escuché al dueño de la clínica cómo le llamaron por teléfono y dijeron que iban a capturar a David Romo en la Mitad del Mundo’. Analizando esas circunstancias llevan a pensar que sabían que David iba a libar en la Facultad de Comunicación Social, que se iba a embriagar, que se iba a ir al Metro, que iba a coger un bus Transhemisferios, que se iba a dormir en el bus hasta la última parada (Rumicucho), se iba a bajar, iba a deambular para ¿finalmente capturarlo? Es decir, ¿todos sabían qué era lo que iba a hacer David ese día?”, se preguntó.

Chimbo precisó que no fueron 21 testigos los presentados por Fiscalía, sino 40, con el fin de robar su teoría de supuesto asesinato. Dentro de estas personas, está quien aseveró lo antes mencionado, indicó. “Primero dijo que enterraron a David, luego dijo que mintió y que lo que pasó es que lo llevaron a Ponciano. Pero hay que analizar el contexto del por qué mintió. Porque cuando ordenaron la prisión de las personas involucradas, solicitamos que se excave el lugar en donde, supuestamente, este testigo dijo que lo enterraron”.

“Después de excavar se dieron cuenta de que no está, pedimos la libertad y le hacen cambiar de versión y dice que no, que no lo enterraron, sino que lo quemaron en Ponciano. Esto ya lo hicieron en el transcurso del proceso. No es que la tesis inicial de la Fiscalía o de la Policía fue que incineraron a David. Empezó el proceso diciendo que lo habían enterrado y, al no encontrar nada, cambian la tesis a que lo habían incinerado sin dejar rastro y eso, supuestamente, se lo dijeron a la Policía”, detalló.

Y continuó explicando: “Cuando se le pregunta al testigo protegido que a cuál policía le dijo, él manifiesta que nunca había hablado con la Policía. Entonces, eso nos pone a pensar demasiado acerca de la veracidad de lo que esta persona dice porque no es solo su testimonio, gira alrededor de la Policía y todos ellos se contradicen”.

“El segundo testigo, que afirma haber visto a David Romo, en la clínica, menciona que lo vio dos días después de su captura (de la detención del testigo), el 12 de Mayo. Sin embargo, David desapareció el 17. Es decir, esta persona que, supuestamente, lo había visto en la clínica afirma haber observado antes de que desaparezca, lo que evidencia un perjurio, que la Policía llevó a mentirosos a un Tribunal Penal con el fin de crear una falsa tesis de asesinato”, cuestionó.

El abogado reiteró que se evidenció el soborno a testigos y que, para obtener la falsa información, incluso, se facilitó la fuga de presos de la cárcel 4. “Hay circunstancias que ponen a pensar en que la tesis de la señora Alexandra Córdova y su defensa puede tener razón. Había un interno de la cárcel de Latacunga, que manifestó que sabía en dónde estaba David Romo por lo que necesitaba ser testigo protegido. Lo llevaron a la cárcel 4, le hicieron un examen psicológico, que desprende que no sabía nada y que solo quería cobrar la recompensa, tras lo cual se escapa bajo el programa de protección a víctimas y testigos, y eso no lo han dicho”.

“David sigue desaparecido y eso es lo que debe investigarse: la desaparición de David, dar con su paradero. Esa es la respuesta que el Estado le merece a su madre, a sus familiares. La resolución en la que se manda a investigar a policías y a fiscales debe ejecutarse porque no puede quedar impune el hecho de que hayan falsificado firmas, torturado, sobornado a testigos y que hayan sentado a perjurios (a mentirosos) ante un Tribunal Penal”, culminó. (JPM)

