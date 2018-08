Andrés Mideros: "Se debe dejar de hablar de mesa no servida y ponerse a trabajar, aún no hay programa económico"

Gobierno ecuatoriano ya lleva más de 15 meses de anticipación Ante las medidas económicas presentadas por el Gobierno actual, el economista y ex secretario Nacional de Planificación, Andrés Mideros, aseguró que es necesario trabajar en un programa económico. "Es momento de dejar de hablar de la mesa servida o no y ponerse a trabajar, si no conseguimos soluciones nuestro futuro es incierto".

Afirmó que el tema de los subsidios “siempre han estado en discusión”. “Cuando estábamos a cargo de la Secretaría de Planificación sí se revisaron los subsidios. El Ecuador gasta cerca de US$ 3700 millones al año en subsidios de distinto tipo y es un peso significativo para las finanzas públicas. A los subsidios hay que revisarlos en su globalidad y equidad”.

Explicó que el problema con los subsidios es que “benefician a quienes más tienen. Quizás hay dos excepciones, por ejemplo, el gas y las trasferencias monetarias como el bono de desarrollo humano”. Comentó que existen otro tipo que tienen encadenamientos y generan impactos sociales, “el diésel que afecta directamente al transporte tanto de personas, como de mercancías y por ende tiene un impacto en la economía. Debe tener un tratamiento particular”.

Explicó que hay otros que se concentran en la población que más recursos tienen, “por ejemplo, el resto de combustibles. También hay otros, por ejemplo, el pago de deducibles al Impuesto a la Renta es un subsidio, son recursos que el Estado deja de recibir”. Explicó que es necesaria que la inversión sea encadenada y que los recursos que se obtengan se reinviertan en el mismo país.

“Estoy de acuerdo en una revisión de los subsidios en su globalidad y garantizar que lleguen a los que más lo necesitan”. Para Mideros la eliminación del subsidio a la gasolina súper es algo parcial. “En el momento en que subimos el costo de este combustible se va a generar transferencia del consumidor. La extra tiene el mayor subsidio y vamos a generar mayor impacto ambiental”.

Mideros cuestiono el monto que se va a horrar con este, US$ 120 millones de dólares, porque al mismo tiempo el Estado invirtió más de US$ 100 millones en el Ministerio de Defensa. “No estoy cuestionando que no se necesite pero no estamos cerrando el déficit”.

“El déficit fiscal bordea los US$ 4 mil millones de dólares y estos US$ 120 millones no van a solucionar el problema. El Gobierno lo que esta planteando son medidas que suman cero y que vamos a quedar en lo mismo. Si seguimos en esa discusión que las medidas no son suficientes para mejorar la economía”.

Mideros afirmó que se van a dar nuevas medidas económicas, “la Ley de Fomento Productivo que se afirmó por el Gobierno no tienen ninguna medida que aporte al fomento productivo. Hay serios problemas que ocurren en lo público porque el sector privado no va a poder contratar a toda la gente que sale a corto y mediano plazo”.

Aseguró que sí hay opciones para que el Estado ecuatoriano mejore su economía. “Cerca del 85% de la nómica del Gobierno central son profesionales de la salud, educación, servidores de la fuerza pública y funcionarios de servicios sociales. El resto forman parte de los ministerios y entidades pública. No se puede eliminar ese 85% “.

Aseguró que el Plan de Gobierno que ahora mantiene el Ejecutivo no es el que se presentó en las elecciones pasadas. “Hay que ser justos cuando se hizo el programa de Gobierno no se tenía previsto el nivel de endeudamiento que tiene el Estado”.

“Había que tomar algunas decisiones, es tiempo de dejar de hablar de la mesa servida o no y hay que ponerse a trabajar en un programa económico. Hasta ahora solo hay una serie de medidas, decisiones e incentivos al sector privado, que me generan dudas”, finalizó.

Fuente: Majestad/ Ecuadorinmediato