Permitir uso de suero de leche es "firmar acta de defunción para lecheros", afirma Francis Abad (AUDIO)

Audio Agosto 28 - Francis Abad



Piden ser escuchados por el nuevo ministro de Agricultura y, en caso de no ser atendidos, no descartan ir a paro nacional El representante de la Federación de Productores Lecheros del Ecuador - núcleo Pichincha, Francis Abad, anunció que existe un acuerdo interministerial que permitió el uso del suero de leche, antes ilegal, en la cadena de productos lácteos. Expuso que esta medida beneficia a las grandes industrias y perjudica a los productores porque, mencionó, un litro de suero está entre 2 y 7 centavos, mientras que el litro de leche está a 42 centavos por lo que los industriales prefieren comprar este componente. Reveló que están vendiendo hasta en 16 centavos el litro por la baja demanda. Consideran que permitir el uso del suero fue "firmar un acta de defunción para lecheros". Además, advierten que podría ser perjudicial para la salud.

En declaraciones para EcuadorInmediato.co, Francis Abad señaló que es un acto de protesta con la política que se viene realizando por parte del Gobierno central con respecto al manejo de la leche. “Se adoptó una reglamentación que resultó perjudicial y dañina para el productor lechero y totalmente beneficiosa para el industrial”, afirmó al explica que se autorizó la inclusión del suero de leche en la cadena de los productos lácteos.

Advirtió que “el suero es un desecho para nosotros y la están reutilizando”. Este componente, dijo, que ahora está en el orden del 30% o 40% de los productos lácteos, ha significado la disminución de la compra de la leche a los productores en un 30% o 40%.

Mencionó que el suero se consigue en dos centavos, mientras que el litro de leche está en 42 centavos. “Tanto ha disminuido la demanda, que las ventas se la están haciendo hasta 16, 18 o 20 centavos el litro de leche, lo que significa que el sector está al borde de la quiebra”, señaló.

Explicó que en 2010 y 2013 se busca crear manuales sobre las prácticas para el tratamiento de la leche, desde que se ordeña a la vaca, hasta que llega al consumidor final. Lo que fue aplaudido por el sector por ser una necesidad, pero en 2017, dijo, incluyen al uso del suero y lo legalizan en la cadena láctea.

“Ahora es legal que los productos lácteos estén conformados por el suero de la leche, anteriormente era ilegal y en ninguna parte del mundo se utiliza como producto lácteo”, criticó.

Mencionó que es un acuerdo interministerial 036, entre el Ministerio de Industrias, de Ambiente, de Agricultura y otros ministerios. “Decían que esa leche y el suero se botaba a las quebradas y ríos y que eso afectaba el ambiente, lo cual se pudo solucionar de otra forma”.

Expuso que fue durante la gestión del exministro de Agricultura, Rubén Flores, y lo califica de “lo más nefasto para su sector”. Indicó que hay personas que supuestamente firman documentos por los lecheros, pero son más parte de las grandes industrias.

Considera que la finalidad de este acuerdo era “abaratar los costos para el industrial porque ahora tiene acceso a un litro de suero de 2 a 7 centavos”. Abad reveló que existe contrabando de Colombia porque Ecuador no produce tanto suero de leche. “Vienen tanqueros de 35 o 20 mil litros que circulan y la industria ya no compra leche, de manera pareciera que hay una sobreproducción de leche, pero no es así. Lo que existe es un componente ajeno a la cadena láctea y eso está mandado a la quiebra al sector”, afirmó.

Manifestó que son 1 millón 500 mil personas registradas en censos, más de 257 mil hatos ganaderos y señaló que representan más del 34% del PIB agrícola y del 1.6% del PIB nacional.

Informó que el suero “es absolutamente perjudicial para la salud porque el suero, antes, era para mandar a las chancheras y es totalmente nocivo porque no hay una protección de cuidado sobre el suero”.

Expuso que es un desecho y que al tratarse de leche, tiene un alto componente de descomposición y tarda hasta que vuelva a ser parte de la mezcla de productos. Indicó que al legalizar, hay 5 normas INEN que supuestamente regulan al suero.

Por ello, anunció que convocaron a los productores para mañana tener una reunión con el ministro de Agricultura, Xavier Lasso. En caso de no que asistir, dijo, será “la manifestación más clara de menosprecio hacia el productor porque a los únicos que beneficia es a los industriales”.

Indicó que llamarán a la conciencia de todos los lecheros y no descartan movilizaciones si no reciben acuerdos.

“El acuerdo interministerial 036, firman un acta de defunción para los lecheros. El sector está trabajando a pérdida y ya no se puede con los costos de producción. Por eso el precio se fijó en 42 centavos para tener ganancias, pero están acabando con eso”, acotó.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio