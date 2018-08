José Cabrera: Integrantes de CNE definitivo deberán ser honestos y continuar transparentando trabajo

"Si nosotros no alcanzamos a dejar terminadas las labores, al menos las dejamos encaminadas para que cuando venga el Consejo definitivo, siga y no se den pasos hacia atrás", dijo vocal encargado Para José Cabrera, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio, la honestidad y experiencia son dos de las principales características que deberán tener los nuevos miembros que conformarán el nuevo CNE. Y es que el objetivo será que continúen con el trabajo que dejarán encaminado los vocales encargados: transparentar las labores y recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Es una responsabilidad grande la que tienen los ciudadanos que estén postulando. Desafortunadamente, la costumbre de nuestro país es dejar para el último. Espero que hoy existan más postulantes. De la información que he visto, hay como 200 personas que han bajado los formularios de la página, así que espero que sí existan varios candidatos”, dijo.

A su criterio, el perfil de las personas que serán elegidas deberá tener, como una de las características principales, la honestidad, así como también la experiencia. “El CNE es una escuela, uno debe saber. Yo acepté este encargo porque tenía conocimiento. Fui Director de Sistemas del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el 2017 fui parte del equipo de auditores. Fui una de las personas que salió y comunicó al país sobre las irregularidades en el padrón electoral”.

“Gracias a Dios tengo la hoja de vida limpia y así he venido a trabajar en conjunto con otros 4 compañeros, con el único objetivo de recuperar la confianza del país en la Función Electoral”, añadió José Cabrera.

Mientras tanto, el CNE transitorio se encuentra ejecutando una depuración del padrón electoral. El Consejero indicó que su encargo dura 60 días, teniendo, actualmente, menos de 50, por lo que el cumplimiento de sus labores será un reto. “El tiempo es corto y alguien tiene que empezar y si nosotros no alcanzamos a dejar terminado el trabajo, al menos lo dejamos encaminado para que cuando venga el Consejo definitivo y continúe, que no se den pasos hacia atrás”.

“En la auditoría, yo denunció falta de transparencia, pero no tengo pruebas de un fraude. Tengo pruebas de que no hubo transparencia y ese es nuestro objetivo. Dejar sentado en las bases, lo que alcancemos a hacer para que no existan nuevamente estas situaciones”, indicó. (JPM)

Fuente: Teleamazonas

