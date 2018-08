Presidente Moreno promete que subsidios a los pobres "nunca serán tocados"

"Los ricos no necesitan subsidios, los que necesitan subsidios son los pobres", sostuvo "El único subsidio que no será tocado es el que llega a los pobres del Ecuador, esos nunca serán tocados", garantizó el Presidente de la República, Lenín Moreno, quien señaló que estos beneficios no son malos cuando están al servicio de los que más necesitan. Así también, criticó porque antes no se guardó dinero: ""No sé bajó qué mente calenturienta se les pudo ocurrido que la bonanza iba a durar toda la vida"".