Jorge Yánez: "Alza de pasajes es un tema político, por eso Municipio no ha tomado una decisión"

Dirigente de transportación urbana asegura que no es posible mejorar el servicio sino reciben los recursos necesarios Jorge Yánez Romero, dirigente de la transportación urbana, se refirió al proceso de alza de pasajes y aseguró que el Municipio no ha tomado una decisión debido a que este tema podría afectar su popularidad con la ciudadanía. "Este es un tema netamente político, si no subimos la tarifa no podremos mejorar el servicio".