A gritos, campesinos interrumpen discurso de Presidente Moreno para que escuche sus pedidos (VIDEO)

"Manabí quiere agua"; "Queremos un mejor precio del café"; "Queremos créditos, semilla barata" fueron algunas de las peticiones En el Encuentro Nacional por los 50 años de existencia del Seguro Social Campesino en Montecristi, Manabí, el discurso del Presidente de la República, Lenín Moreno, fue interrumpido por los campesinos que, gritando, hicieron escuchar sus pedidos al Primer Mandatario. Agua, créditos, semillas baratas, atención médica, recursos fueron algunas de las exigencias al Jefe de Estado.

El discurso del Presidente de la República, Lenín Moreno, fue interrumpido por los pedidos incesantes de los campesinos que se dieron cita al encuentro.

En medio del discurso, el Mandatario preguntó: "¿Si hay alguna persona, por si acaso, de Oyacachi?", después de unos segundos de silencio, se escuchó a mujeres gritando: "Queremos agua"; "Manabí quiere agua".

El Presidente atinó a decir: "Ajá" y escuchó lo que decían los campesinos. "Agua para trabajar", insistieron los productores y el Mandatario repitió: "Ajá", en medio de los gritos, un hombre replicó: "Con Ricardo Zambrano vamos a tener todo eso". Cabe acotar que el político sería el candidato de Alianza PAÍS para la Prefectura de Manabí en las próximas elecciones.

"Todos lo que ustedes anhelan debe ser construido en una feliz realidad", acotó el Mandatario entre los gritos de los campesinos y acotó: "Les iba a contar algo, pero ustedes me interrumpieron".

"Presidente, queremos un mejor precio del café", insistió otro asistente, el Mandatario respondió: "Mejor precio para el café, mejor precio para el banano, pero, al mismo tiempo, hay que producir más y mejor para que, desde las fronteras, no nos lleguen alimentos más baratos".

El Jefe de Estado continuó con su discurso, pero no logró su objetivo, ya que nuevos petitorios se hicieron presentes.

"Perdónenme que no atino a oírlos a todos", agregó el Jefe de Estado.

En medio de los gritos, un campesino le dijo: "Queremos canales de riego, agua para producir, créditos, semilla barata"; "Así debe ser, para eso debe estar destinado el dinero del pueblo", le respondió el Presidente Moreno.

Por unos segundos, siguió con su intervención, pero, una vez más, fue interrumpido por quien dijo: "No tenemos recursos, señor Presidente, las comunas no reciben recursos, las juntas parroquiales sí, no tenemos recursos, no tenemos ningún proyecto que nos ayude a levantar", acotó.

"Sabes que tenemos el proyecto agua para todos", respondió el Mandatario y dijo que no todo se puede hacer en un Gobierno, pero "lo que puedo decirles es que vamos a avanzar a pasos agigantados".

Otro campesino criticó: "Señor Presidente, no es posible que los compañeros comuneros no tenga una gota de agua, no son vagos".

"La pregunta es ¿por qué no lo dijeron cuanto lo construyeron?, pero tiene la razón, no justifica lo uno con lo otro, es nuestra tarea dotar de agua a todo el Ecuador", acotó y le dijo al Secretario del Agua, Humberto Cholango, quien no estaba en el lugar, que "el programa agua para todos, es para todos".

“Este es un clamor de un afiliado del Seguro Campesino de Los Ríos, nos vemos afectados con la zona 5, que se ha quitado la contratación de partidas especiales ¿cómo es posible que la provincia de Los Ríos no tenemos médicos? es imposible, es inaceptable, que tenemos dispensarios que tienen un médico itinerante dos y tres días a la semana, a donde vamos 75.000 afiliados al seguro campesino”, le dijo otro afiliado.

La respuesta del Presidente fue que el programa médico del barrio deberá ser aplicado y se abrirá aquellos centros médicos que han sido cerrados.

"Pónganse en fila para oírlos de uno en uno", dijo el Mandatario con una sonrisa en el rostro mientras continuaban los gritos con pedidos específicos.

"No puedo oírlos a todos amor", recalcó el Mandatario ante el grito incesante de quienes estaban presentes.

“¡Qué bueno que es escucharlos! ¡Qué bueno que es oírlos!", acotó el Mandatario.

Las peticiones continuaron y el Presidente escuchó a los campesinos y llamó a varios representantes al frente de él.

El espacio culminó porque el Presidente debía ir a Rocafuerte y continuar con sus recorridos en Manabí.

