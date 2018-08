Pablo Campana: "Definitivamente habrá un recorte, sector privado deberá acoger parte de funcionarios cesados"

Presidente de la República decretó la eliminación y fusión de ministerios El Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, se refirió a proceso de fusión del Ministerio de Industrias y Producción (MIPRO) a esta cartera de Estado y afirmó que se realizarán recortes de personal. "Queremos dinamizar la economía con el sector privado para que esté contratando constantemente y parte de los funcionarios cesados puedan conseguir empleo".

Sobre la fusión de las carteras del Estado aseguró que este buscará llegar a la eficiencia. “"Siempre estamos buscando eficiencias, estamos buscando reducir gastos, viáticos, traslados, seguridad, estructuras administrativas, compras financieras sería una sola. Definitivamente habrá un recorte como tiene que haber."

Asimismo aseguró que es importante que el sector privado acoja a parte de las personas despedidas o cesadas por la fusión de los ministerios. "Siempre trataremos de, en paralelo, dinamizar la economía con el sector privado para que sea el que este contratando constantemente personal y podamos reubicar cierto personal valioso con experiencia del sector público en el sector privado"

Campana explicó que parte de esa dinamización se genera por contratos que se han firmado, como por ejemplo, tres procesos que suman más de US$ 10.300 millones. "Fueron tres procesos de firma de contratos, el uno fue de 12 contratos por US$ 519 millones, otro de 11 contratos por US$ 314 millones y finalmente de 114 contratos por US$ 9.435 millones”. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato