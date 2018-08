"Jugadores se meten y se sacan solos", aclara "Bolillo" Gómez tras atraso de Jhon Jairo Cifuente

Jugador llegó tarde a entrenamiento de la "Tri" y quedó fuera de convocatoria "Yo no eché a Cifuente. No voy a echar a nadie. La gente solita se mete y se saca", fue la aclaración que hizo el director técnico de Ecuador, Hernán Darío "Bolillo" Gómez luego de que el jugador, Jhon Jairo Cifuente llegara tarde y quedara fuera de la convocatoria. Según confirmó el jugador, su vuelo se atrasó, llegó a las 20h10 y no lo dejaron entrar. "La gente y periodistas hablan sin saber lo que pasó, de indisciplina y eso no pasó", añadió el delantero de Universidad Católica.