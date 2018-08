45 días tiene estadounidense Paul Ceglia para demostrar que no procede pedido de extradición

Ciudadano es acusado de presunto fraude a fundador de Facebook La presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paulina Aguirre, no aceptó el proceso de extradición del estadounidense Paul Ceglia, acusado de intento de fraude contra el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Según su abogado, Roberto Calderón, se encuentran insistiendo en el recurso de hábeas corpus, pues su defendido, se encuentra privado de su libertad por más de 24 horas.

El abogado explicó que ahora su defendido tiene 45 días para presentar pruebas, a fin de demostrar que no procede el pedido de extradición. "La jueza no ha aceptado el pedido de extradición y continúa el proceso que la ley establece, lo que nos permite en 45 días presentar pruebas y alegar que no se cumplen los requisitos para esta medida que consta en los tratados con los Estados Unidos".

El legista anunció que solicitará el hábeas corpus (medida para evitar arresto) para su defendido. Explicó que en la notificación se indica que el procesado debe permanecer detenido. “Nosotros estamos siguiendo, paralelamente, una acción de hábeas corpus sobre el tema de no haber sido notificados”, comentó.

Ceglia, de 45 años, detenido a las 07h55 del pasado jueves en la provincia de Santa Elena, es un vendedor de pellets de madera de Wellsville, en el estado de Nueva York. Él estaba desaparecido desde marzo de 2015, cuando se quitó su pulsera electrónica de tobillo y huyó con su esposa, dos hijos y un perro.

Su huida se dio dos meses antes de su juicio por supuesto fraude postal y cargos de fraude electrónico, y lo hizo porque había recibido amenazas de muerte, según su abogado. En Estados Unidos es investigado por la supuesta falsificación de documentos con los que habría intentado que Zuckerberg le entregara parte de las ganancias de la red social. (JPM)

Fuentes: Teleamazonas – El Universo – El Comercio - El Telégrafo

