Richard Martínez: "No se prevé nuevas medidas económicas hasta diciembre"

Ministerio de Finanzas acaba de proponer su nuevo Plan de Prosperidad El Presidente de la República Lenín Moreno, con sus medidas económicas, decidió subir el galón de súper y realizará mesas de trabajo para tratar la focalización de otros combustibles. Ante esto, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que es necesario que se focalicen los subsidios y recordó que hasta diciembre no se tiene previsto plantear nuevas medidas económicas.

“No se prevé medidas económicas hasta diciembre pero si vamos a trabajar y tomar decisiones claras que permitan trabajar en este Plan de Prosperidad, que incluye la reducción del tamaño del Estado y el incentivo a la producción. El esfuerzo ahora es la implementación rápida de todos los mecanismos”.

“El país tiene que llegar a un conceso de que los subsidios deben ir solo a las personas que más lo necesitas. Fruto de los diálogos estableceremos el mecanismo de focalización de los combustibles. Nada es estático, todo resulta siendo dinámico sobre todo en economía donde nunca se pueden controlar ciertas variables. No me anticiparía a un criterio de si vamos a revisar o no, sino más bien, veremos cómo se comportan estas variables en las semanas futuras”.

Explicó que el concepto de esta focalización busca que se lo haga de manera técnica y ajustada. “Como sociedad consideramos que sería muy valioso ponernos de acuerdo en que el Estado puede hacer un sacrificio pero garantizando que ese subsidio vaya a las personas que lo necesitan, porque si subsidiamos a las personas que más ingresos tienen estamos sacrificando recursos para los más pobres”.

Comentó que si los subsidios se van para los que tienen mayores recursos, este dinero no puede invertirse en temas sociales como educación, salud, entre otros. “Si logramos generar un consenso nacional sobre este estamento ya será más fácil entrar en la parte técnica de la focalización de los subsidios”.

Aseguró que existen opciones de focalización, “dependiendo del uso, tipo de combustible, características socioeconómicas, entre otras, esto permitiría que este proceso sea mucho más ajustado y equilibrado para garantizar que los más vulnerables tengan este subsidio”.

También el titular de Finanzas aseguró que desde este lunes, que la gasolina súper sube su precio a US$ 2,98 dólares, se realizará un monitoreo del consumo de este combustible para determinar el comportamiento de los usuarios.

Asimismo se refirió al Plan de Prosperidad y anunció que se enfoca en tres puntos: estabilización fiscal, generar incentivos a la producción y medidas que permitan reducir el tamaño del Estado. “Lo que debe hacer el Ministro de Economía y Finanzas es velar por la economía nacional. Nosotros estamos buscando un equilibrio y un balance para lograr estabilidad, pero esto no va a ser de la noche a la mañana”.

“En el Plan de Prosperidad hay un paquete de crédito de emprendimiento para las personas que acceden al bono de desarrollo, porque el objetivo del Gobierno es mejorar la calidad de vida de estas personas”.

Sobre la remisión planteada en la Ley de Fomento Productivo afirmó que ya “21.000 personas que se han acogido a la remisión tributaria, durante la primera semana que entró en vigencia la Ley. El 98% de beneficiarios son micro empresarios del país”. Sobre la deuda aseguró que ya se reunió el Comité de Deuda. “Máximo mañana anunciaremos lo que el mencionado Comité decidió, en materia de endeudamiento”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Pública FM/ Ecuadorinmediato