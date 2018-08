En Ecuador se abre investigación por presunta droga en carro de Abdalá Bucaram Ortiz hace 30 años

Hecho ocurrió en Panamá; ex Mandatario culpa a Gobierno de León Febrés Cordero La Fiscalía General del Estado abrió una indagación por la supuesta colocación de droga en el vehículo del ex Presidente Abdalá Bucaram Ortiz en Panamá hace 30 años. El abogado del ex Mandatario, Jorge Sosa, comentó que la denuncia fue interpuesta hace unos 5 años, pero no tenían esperanzas que, en el Gobierno de Rafael Correa, el tema sea analizado, por lo que celebró, junto a Bucaram, el paso legal de la Fiscalía.