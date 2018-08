Desde hoy, galón de gasolina súper cuesta US$ 2,98

Gobierno espera ahorrar cerca de US$ 120 millones El presidente de la Republica, Lenín Moreno, con sus medidas económicas, decidió subir el precio de la gasolina súper al eliminar casi el total del subsidio a esta gasolina. Desde hoy, 27 de agosto, el galón de este combustible costará US$ 2,98. Es decir un vehículo con capacidad de 10 galones pagaba US$ 22,60 para llenar su tanque ahora deberá pagar US$ 29,80 dólares.