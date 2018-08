EL UNIVERSO (Guayas) ATM no cobrará intereses de mora en multas de tránsito, según dispone la Ley Productiva

Infracciones de tránsito que se generaron hasta el 2 de abril del este año y que no hayan sido canceladas no pagarán el 2% de intereses por mora. La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) emitió un comunicado este domingo en el que explica que ya está vigente, desde este martes 21 en que se publicó en el Registro Oficial No. 309, la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Esta, en su Art. 11 señala la eliminación del recargo del 2% por mora en las infracciones de tránsito, la cual fue acogida por la ATM.