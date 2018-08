OPINIÓN (El Oro) No usar el taxímetro les puede costar el permiso de circulación

Piden a ciudadanía denunciar estos hechos El conductor de taxi, que no use taxímetro, altere su funcionamiento o no lo exhiba comete una contravención, que lo puede llevar a que le quiten la autorización de movilización del vehículo, así lo mencionó José Astudillo, gerente de Movilidad Machala.