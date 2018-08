"Por falta de coincidencia" en cómo se toman decisiones, Poly Ugarte se separa de bloque socialcristiano

Según expuso en un oficio remitido a Henry Cucalón, no le era posible seguir perteneciendo "a una bancada donde no se valora a las personas" A través de su cuenta en Twitter, la asambleísta por Guayas, Poly Ugarte, informó de su decisión de separarse del bloque conformado por el Partido Social Cristiano – Madera de Guerrero (PSC-MG), "por no coincidir en la forma en la que se toman decisiones al interior del partido".