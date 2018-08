Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, preocupada por eliminación de Ministerio de Justicia

"Si bien reducción de aparato estatal puede representar una opción, no se puede desarmar institucionalidad para atender problemáticas como violencia contra mujeres", reclaman "Expresamos nuestra más profunda preocupación ante algunas de las medidas económicas y de ajuste institucional tomadas por el Gobierno Nacional, en el marco de las cuales se elimina el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos", fue el pronunciamiento de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, tras el anuncio del presidente Lenín Moreno. Aseguran que "si bien la reducción del aparato estatal puede representar una opción, no se puede desarmar la institucionalidad creada para atender problemáticas como la violencia contra las mujeres en todo su ciclo de vida".

A continuación, exponemos el pronunciamiento de esta organización, de forma textual:

Con las medidas de carácter político, tomadas frente a la crisis fiscal fruto del despilfarro y la corrupción, se afecta la implementación de políticas públicas en el sector social. Si bien la reducción del aparato estatal puede representar una opción, no se puede desarmar la institucionalidad creada para atender problemáticas como la violencia contra las mujeres en todo su ciclo de vida. Por el contrario, los órganos de supervisión de tratados de derechos humanos como el Comité de la CEDAW, recomiendan el fortalecimiento de la institucionalidad especializada. No podemos retroceder en la conceptualización del rol del Estado y su obligación en la promoción y protección de derechos.

Las mujeres construimos conjuntamente con el Estado, una Ley de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y creímos en la voluntad política del Presidente para implementarla. Desde la aprobación de la Ley en febrero pasado, señalamos que su implementación en territorio no sería posible sin los mecanismos institucionales, los recursos técnicos y económicos suficientes y la voluntad política. Ello implica priorizar la violencia contra las mujeres y las niñas, como un problema estructural de la sociedad ecuatoriana, que debe ser asumido como tal desde el más alto nivel del Estado.

Sin embargo, las medidas de ajuste institucional parecen ir en dirección contraria. De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 491, de fecha 23 de agosto de 2018, se encarga el rol del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos al Ministerio de la Política. Desde nuestro punto de vista, ubicar la tarea de protección de derechos humanos en el Ministerio de la Política es un despropósito que pone en riesgo, la implementación de la Ley de Prevención de la Violencia, en tanto no asegura un enfoque de derechos humanos, no cuenta con la estructura institucional que se requiere, y podría convertir el tema en un botín político clientelar.

En tal escenario, nos preocupa que la rectoría de la Ley tenga debilidades de toda índole, desde su orígen. El diseño del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres debe contar con la voz de las mujeres y las organizaciones que han trabajado en prevención y atención integral desde hace décadas. Especialmente, en las actuales circunstancias, no podemos estar al margen de las decisiones que nos afectan directamente, en particular sobre las casas de acogida, el plan y la encuesta nacional de violencia, el sistema de registro único y la asignación presupuestaria.

Demandamos que se conforme un mecanismo de consulta con las mujeres y organizaciones especializadas en prevención y atención de la violencia, para la definición participativa de la nueva estructura que asumirá las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Es de nuestro interés, y es nuestro derecho, vigilar que la institucionalidad encargada –temporal o definitivamenteresponda efectivamente a la problemática de la violencia, es decir que tenga una presencia en territorios, capacidad de articulación a nivel desconcentrado, una gestión de la política con enfoque de derechos humanos y género, así como los recursos técnicos y presupuestarios necesarios para cumplir con el rol de rectoría en esta materia.

Demandamos señor Presidente Moreno, la promulgación inmediata de Misión Mujeres como marco de las políticas de igualdad. La mitad de la población no se puede quedar atrás.

Le tomamos la palabra señor Presidente Moreno, #ElMomentoEsAhora para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, demandamos su decisión ahora! Necesitamos respuestas claras y urgentes.

(JPM)

Fuente: Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador

Ecuadorinmediato.com