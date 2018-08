"Estamos casi al mismo nivel de la Constitución", justifica Luis Hernández tras cese de jueces constitucionales

Asegura que Comisión Evaluadora encontró graves irregularidades en accionar de actuales magistrados, por lo cual se tomó esta decisión Que están "casi al mismo nivel de la Constitución" y que cumplen con un mandato, fueron algunas de las justificaciones de Luis Hernández, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), tras la decisión de cesar a los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC). Asimismo, aseguró que la resolución se tomó luego de que la Comisión Evaluadora encontrara graves irregularidades en accionar de actuales magistrados.

“Hubo varios argumentos que se los analizó a través de la Comisión de Evaluación, que nos presentó los respectivos insumos con los que se llegó a la decisión del cese. Hay que indicar que el proceso aún no está completo porque los jueces tienen la oportunidad de impugnar o presentar un pedido de revisión de lo resuelto”, comentó.

Asimismo, enfatizó en que su el Consejo no se ha salido de sus competencias en cuanto a las evaluaciones que realiza, así como lo hizo en el caso de la Corte Constitucional. Reiteró que su accionar responde a un mandato, es decir, están “casi al mismo nivel de la Constitución” en lo que se refiere a la voluntad de los ciudadanos.

“Esto quiere decir que nosotros, al cumplir el mandato tenemos que evaluar a todas las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado, mismo que tenía una parte activa y sustantiva en el proceso de selección de los miembros de la Corte Constitucional. Es así que era el Consejo el que integraba la comisión evaluadora y técnica que analizaba sobre la comisión evaluadora”, detalló.

Por lo que explicó que, en el proceso de evaluación participó el CPCCS-T. Es más, aseveró, por lo que establece la Constitución, también entregaba dos miembros a la comisión evaluadora y la terna correspondiente a la Función de Transparencia para la integración de la CC. “Todo eso deja muy en claro la competencia que tiene el Consejo Transitorio para realizar la evaluación que estamos haciendo a la Corte Constitucional”.

Según Hernández, en la parte de legitimidad del cargo, las comisiones ciudadanas que designaron a esta Corte eran, mayormente, personas ligadas a la Función Ejecutiva (4 de 6). “Eso demuestra una falta de independencia”. Sobre el cumplimiento de funciones, dijo, hay varios aspectos que demostraron que su accionar no fue el mejor. “Tenemos un juez que asistió al 70% de los Plenos. Hubo el caso de las consultas populares, que fueron pedidas por la ciudadanía, no por el poder, y no fueron admitidas”.

“Una Corte Constitucional es el más alto órgano de interpretación de la Constitución, a través de él, están protegidos todos los derechos de los ciudadanos. La Corte no está para atender al poderoso o para atender la coyuntura, y parecería que ese fue el accionar de esta CC”, cuestionó.

Hernández precisó que no están haciendo ningún análisis jurídico, sino que evalúan los hechos y las contradicciones que han existido en el ejercicio de las funciones de los jueces constitucionales. “No nos olvidemos que esta Corte, no solo tiene que ser, sino que parecer y el parecer inicia desde el momento en el que se genera y eso no ha existido”.

También se detectaron irregularidades en el manejo de recursos económicos, dijo. “Tenemos que la pareja de una jueza, por ejemplo, a través del Colegio de Abogados del Guayas, rentó un inmueble para la Corte Constitucional. Eso también ha sido analizado como un tema de un fuerte conflicto de intereses. La Comisión de Evaluación encontró aspectos que son muy determinantes para haber tomado la decisión que tomamos el día de ayer”.

Sobre la posibilidad de integración de una nueva Corte Constitucional, Hernández manifestó que deberá estar conformada por gente proba y con experiencia. "Hay muchísimos ecuatorianos que cumplen con estos lineamientos", concluyó. (JPM)

Fuente: Teleamazonas

Ecuadorinmediato.com