Video de policía ecuatoriano agrediendo a venezolano causa indignación en redes (VIDEO)

Uniformado le lanza un golpe en la cara al pedirle papeles En Twitter se ha difundido un video que muestra a tres policías ecuatorianos pidiendo papeles a un ciudadano que, al parecer es de nacionalidad venezolana. Uno de los servidores policiales agrede al hombre y le exige que le dé la documentación. La grabación ha causado indignación en las redes sociales.

En el audiovisual se observa a tres funcionarios policiales acercarse a un hombre, que, presuntamente, es extranjero.

“¿Qué pasa?” le dice el policía al lanzar un golpe sobre la cara del hombre, de fondo se escucha la voz de una mujer que dice: “ya, ya”; el uniforme dice: “¿tienes papeles? presta los papeles”.

Un hombre externa a la situación dice “grábalo, grábalo” y una mujer repite la misma palabra.

En medio del asunto, e hombre agredido responde: “ya va hermano”.

Nuevamente el hombre externo expresa, enfocando a los policías: “la policía de Ecuador...”.

Ante ello, un uniformado con el rostro cubierto se acerca a ellos, el hombre le indica: “no me toques, tu no me puedes tocar”; el policía le increpa: “tenga la bondad de retirarse señor, sus documentos señor en este instante, señor, soy policía nacional, puedo pedirle los documentos, tenga la bondad, sus documentos”.

“Grábalo ahí”, dicen otras personas y el video se corta.

Se desconoce, al momento, las causas y el contexto en el que se realizó la grabación y se dieron los hechos.

Los cuidadanos venezolanos han salido de su país diariamente, viajando hasta Perú, Colombia y Ecuador.

El video ha generado indignación en las redes sociales, en las que se critica el accionar de los policías.

Estará el libertador Simón Bolívar revolcándose en la tumba viendo cómo se tratan sus hijos, algún día Venezuela volverá ser lo que fue, cuando recibió a millones de extranjeros les brindo todo hasta riquezas. Nuestro corazón es noble. — Edwin Rodríguez (@ewinrod) 24 de agosto de 2018

No se justifica puedes hacerlo de forma civilizada sin golpear yo vivo en Chile y los carabineros en.algunos puntos de control me han solicitado mis documentos de forma amable esperan que los ubique y entregue verifican y me han despedido con un hasta luego gracias por colaborar — Ernesto Mota (@ernestomotat) 24 de agosto de 2018

Con información de NTN24 y Ecuadorinmediato

(PAY)