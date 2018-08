CAPEIPI: Sector productivo no está en capacidad de asumir plazas de empleo eliminadas en sector público (AUDIO)

Audio Agosto 24 - Christian Cisneros



Entre sus principales preocupaciones, tras medidas económicas de Gobierno, también se encuentra: expectativa de consumo y nivel de depósitos en la banca Entre las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, esta semana, la más controversial ha sido el incremento de precio de la gasolina Súper a USD $2,98 dólares; pero también se destacan las fusiones y eliminaciones de ministerios y secretarías. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), Christian Cisneros, manifestó que existen algunas preocupaciones y temas pendientes. La expectativa de consumo, el nivel de depósitos en la banca y el desempleo, son algunas de las cuestionantes.

Como la mayoría de ecuatorianos, dijo, esperan que estas medidas puedan ayudar al país a salir de la mencionada crisis económica, como lo ha dicho el Gobierno Nacional. Sin embargo, aseguró que hay varios temas que les preocupa y que les impacta de manera directa como, por ejemplo, el consumo y empleo.

“En la economía real, tenemos una disminución grande del consumo. Es decir, aparte de la deflación que hemos estado viviendo en estos meses, hay una disminución real de la expectativa de consumo y del nivel de depósitos en la banca. Eso responde a una contracción en la economía. La Ley de Fomento Productivo, de lo que trata, es de que estos grandes capitales puedan suplir lo que, en su momento, se hacía con inversión pública”, comentó.

La relación entre la inversión pública y la pequeña y mediana industria (PYME) ecuatoriana es directa, por lo que, al tener una menor inversión pública y una contracción en la economía, sumada al desplazamiento del nivel de empleo pleno, que se da por el ajuste, tanto en el sector público como en el privado, lo que se tendrá es que menos personas van a consumir.

“Esa es una de nuestras preocupaciones, mismas que las hemos planteado al Gobierno Nacional. A las que se suman medidas como la remisión de multas e intereses, que sí es interesante y beneficia en número o cantidad a un importante segmento de PYMES, pero no en montos. Esa, quizá, es la diferencia que nosotros hemos previsto que el gobierno tenía que tener en cuenta. Es decir, a quién se condona. De una u otra manera, estas multas e intereses se dan a un segmento claramente identificado, ese 5% de tejido empresarial que se ve beneficiado en el volumen”, explicó.

Indicó que, si a todo esto se le suma el incremento en el precio de la gasolina, que por ahora es la Súper, se genera una expectativa de que todos los ciudadanos terminan pagando. Tanto el nivel de endeudamiento que se ha mantenido, como las medidas económicas, no hacen que el país despegue, lamentó.

Por lo que explicó que su planteamiento ha sido el precautelar el empleo, pese a reconocer que se debía hacer una reducción en el sector público. Señaló también, que otra de sus preocupaciones es que se ha mencionado, de alguna forma, que el sistema de compras públicas va a precautelar la transparencia suprimiendo el régimen especial.

“Estamos de acuerdo con la transparencia, por eso se ha creado la figura de la “catalogación”. La directora del SERCOP (Silvana Vallejo) mencionó que hay cerca de 43 empresas que son proveedores únicos, y eso hace notar como que si eso fuera un proceso de corrupción. Ojo, que los 43 proveedores son productores nacionales, que ganaron concursos auspiciados por el Estado. Son empresas que tienen catalogación electrónica y dinámica, es decir, que han seguido un proceso de calificación en donde el valor agregado ecuatoriano es mayor al del importado”, detalló.

Eso significa, continuó, que se está precautelando la industria nacional, por lo que, si ahora se piensa en disminuir la figura de catalogación, lo que se va a hacer es privilegiar al producto importado que, en algunos casos puede ser más económico, pero que, en un sistema dolarizado, lo que se ejecuta con ese tipo de medidas es que más dólares fuguen fuera del país y que se ponga en peligro el sistema dolarizado en el país.

“Son preocupaciones que las estamos analizando y digiriendo. No vamos a callarnos porque la PYME ecuatoriana no es que está atravesando por una situación de bonanza y porque además, lo poco que se ha mejorado, también responde al beneficio de la contratación pública. Son esas preocupaciones las que nosotros tenemos, las hemos planteado al Gobierno Nacional, las vamos a seguir planteando y no vamos a disminuir en nuestra expectativa de que las cosas sean justas y se mantenga el beneficio a la producción nacional”, recalcó.

Pero además, si a todo lo antes mencionado, se le suma el 39% del incremento del volumen de las importaciones, significa que la población está consumiendo más productos importados. “Dirán que eso es beneficioso porque son de menos costo, pero es un costo que, en el mediano plazo, tiende a ser de mayor impacto porque significa desplazar mano de obra ecuatoriana”.

“Creo que debemos entender que, si no tenemos capacidad de producción, tenemos ejemplos claros de lo que está pasando en las economías de América Latina, como en Venezuela, en donde no existe industria productiva y por eso hay un decrecimiento real de todo el sistema productivo y del empleo”, ejemplificó.

En cuanto a la fusión de los ministerios de Industrias y Productividad y de Comercio Exterior, Christian Cisneros explicó que han estado articulando política pública con una diferenciación entre la industria y el comercio exterior, por lo que espera que esta decisión no signifique un nivel de desatención, sobre todo, a nivel de provincias.

“Uno de los mecanismos que permitió disminuir los trámites y acercar el Estado a la ciudadanía y al sector productivo fue el generar estos modelos de desconcentración a nivel nacional, que permitan atender estas necesidades en los territorios. La preocupación va por eso, es decir, en esta reingeniería, si bien es cierto es necesaria la fusión y disminuir esta carga financiera que significa un mayor número de empleados en el sector público, eso no debe afectar al normal desenvolvimiento de estos ministerios frente a las demandas de la ciudadanía y sector productivo”, añadió.

Y, como lo mencionó al inicio de la entrevista, también les preocupa la eliminación de plazas de empleo debido a que el sector productivo no está en capacidad de asumirlas. “La gente que está desempleada, de alguna forma, tiende a realizar emprendimientos. El Ecuador es el país con más alta tasa de emprendimientos por necesidad, por lo que precarizamos, aún más el tema de empleo”.

Asimismo, a criterio del Director Ejecutivo de la CAPEIPI considera posible que, tanto la Ley de Fomento Productivo como las nuevas medidas económicas, estén allanando el camino a una imposición de sugerencias provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Vemos que se está aplicando una fórmula, que es de la eliminación de algunos subsidios”.

“Además, hemos escuchado al ministro de Finanzas (Richard Martínez) decir que necesitamos un financiamiento más económico, eso, probablemente sea, el acercarse a algunos organismos multilaterales, incluso al FMI. Regresemos a ver lo que pasa en países hermanos como Venezuela o Argentina en donde, a partir de la implementación de políticas con el FMI, más de 30% de la PYME argentina desapareció”, alertó.

Desde su punto de vista, hay que retomar algunos puntos como, por ejemplo, el discutir las tasas de interés más bajas, que no se eliminen las preferencias para la producción nacional en compra pública, la creación de un sistema que privilegie las inversiones en parques industriales, en concentraciones asociativas, etc.

“Son una serie de temas que están pendientes y que nosotros los hemos manifestado. Entendemos que el Estado necesita disminuir los egresos y aumentar los ingresos, que incrementemos el volumen de importaciones, pero a la larga, estas fórmulas, como ya vemos, las están pagando la mayor cantidad de ecuatorianos y eso es lo que debemos tratar de disminuir, que el impacto al sector económico de las PYMES, EPS (economía popular y solidaria) y artesanos, y ciudadanía, sea menor”, culminó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com