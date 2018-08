Gabriela Rivadeneira: "Revolución Ciudadana cuenta con cuadros políticos que participarán en 2019, aunque CNE ponga impedimentos a MANA" (AUDIO)

Audio AGOSTO 24 GABRIELA RIVADENEIRA - ASAMBLEISTA RC - FO



"Incluso, hemos recibido la posibilidad de realizar alianzas locales", dijo. La asambleísta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, señaló que los problemas legales y jurídicos que existen en el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el Movimiento Acuerdo Nacional (MANA) deben ser resueltos por Juan Pablo Arévalo, quien se ha dado a conocer como director y representante legal de la organización, y ha presentado documentos para certficar su cargo. Rivadeneira hizo referencia al supuesto oficio del CNE que circula en redes sociales con fecha 21 de agosto del 2018, en el que se ratifica a Vanessa Suárez Aguilar como representante legal de MANA.

"Recordemos que después de tres negativas que tuvimos en el Consejo Nacional Electoral para poder reconocer la estructura existente de la Revolución Ciudadana, se nos propuso un acuerdo con los representantes de la organización política MANA, es ahí cuando se hizo una alianza y se generó Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana, por lo tanto es el representante legal de MANA quien tendrá que solucionar los inconvenientes legales y jurídicos en el CNE, puesto que él afirma que es el representante legal de la organización, de tal manera que ese trámite que lleva el señor Arévalo es una responsabilidad que tiene la estructura de MANA", explicó la legisladora.

Añadió que los miembros de Revolución Ciudadana se concentran en fortalecer la estructura de base del movimiento político.

"Incluso, hemos recibido en varias conversaciones con organizaciones políticas reconocidas a nivel de localidades, la posibilidad de realizar alianzas locales para las elecciones seccionales del 2019, ya que la Revolución Ciudadana cuenta con cuadros políticos muy potentes para las próximas elecciones", dijo.

Reconoce que la alianza con MANA se hizo por la necesidad de presentarse como fuerza propia en las candidaturas de las elecciones del 2019, y añade que no les preocupa si eso no ocurre, pues tienen cuadros políticos que participarán.

"Y nuevamente el Gobierno nacional ha dispuesto al Consejo Nacional Electoral el bloqueo hacia este nuevo reconocimiento, pues que sepan que nosotros no estamos como organización política dependientes de un reconocimiento formal o no, somos una fuerza política existente, tenemos extructura a nivel de todo el territorio ecuatoriano, tenemos cuadros políticos que en territorio van a participar para el 2019 y eso es parte de nuestras fortalezas, y por eso también entendemos que el Gobierno Nacional a través del CNE mantenga el bloqueo político", agregó.

Rivadeneira destaca que Revolución Ciudadana puso todo el apoyo para la recolección de las firmas que debe presentar MANA ante el CNE, pero deja en claro que las firmas son para el proyecto liderado por el expresidente Rafael Correa.

"Si es que no tenemos la certeza de que eso vaya a ser así por supuesto que tenemos que ser garantes y precautelar la seguridad de esas firmas, para que luego no sea una maniobra política del Gobierno con el CNE y vaya a ser que las firmas de la Revolución Ciudadana reconozca a los antagonistas de la revolución, como en este caso son los señores que están en la disputa de la representación legal de MANA", mencionó.

También se refirió a la reunión que Revolución Ciudadana realizó en Guayaquil el sábado 18 de agosto de 2018, y manifestó que la directiva nacional del movimiento acordó que esas firmas no serán entregadas al Consejo Nacional Electoral hasta tener la certeza de Juan Pablo Arévalo como representante legal de MANA.

"Mientras siga la disputa del tema seguirá nuestra apuesta a que el CNE en algún momento quite el bloqueo político, sino eso no quita que tengamos otro tipo de tratamiento con organizaciones locales. Ya hemos tenido una serie de acercamientos para la disputa del 2019, sabemos que aunque así el CNE levante el bloqueo político y reconozca a Arévalo como representante de MANA, ya no alcanzaríamos a presentarnos como Acuerdo Nacional para las elecciones del 2019".

Rivdeneira señaló que por el momento Revolución Ciudadanase concentrará en "responder ante la necesidad de nuestros cuadros políticos en territorio, no estamos hablando de presentación de candidaturas a nivel nacional, sino los lugares donde tenemos la disputa real de la participación política, hacerlo a través de organizaciones locales y no descartamos todavía una alianza con una de las organizaciones nacionales ya reconocidas por el CNE".

Por tal motivo, añadió, que actualmente realizan un levantamiento de la información el movimiento, "y el sábado en la reunión de Guayaquil se acordó que todos los responsables a nivel provincial van a enviar todo un mapeo, sin embargo, tenemos grandes posibilidades en la Costa. Provincias como Los Ríos, El Oro, Machala, Manabí, Santa Elena, que han sido fortín de la Revolución Ciudadana, son lugares que mantenemos una fuerza importante para la disputa de las elecciones locales. Eso se ha visto de manera inicial, pero no descartamos también la presentación en parroquias, concejalías y pefecturas en algunos lugares de la Amazonía y la Sierra ecuatoriana".

Aclara que el acercamiento con los ciudadanos es un trabajo con el que continuarán.

"La ventaja de tener un trabajo permanente en territorio es que podemos hablar con diferentes organizaciones sociales, muchas de ellas se empezaron a organizar a raíz de las políticas del gobierno neoliberal del presidente Moreno, donde se ha devuelto todos los privilegios a grupos de poder económico, y obviamnete la mayoría de la población se siente abandonada por una falta de política real y social", dijo la asambleísta.

"Hasta ahora, 15 meses después de la función del gobierno del presidente Moreno tenemos cero cumplimiento del plan de Gobierno ganado en las urnas, y peor aún, está cumpliendo el plan perdedor, que es el de Lasso, de Nebot, de la banca privada, que son los que practicamente se han visto beneficiados", recalcó.

Seún la legisladora, "hay una gran incertidumbre por la sociedad ecuatoriana que no encuentra una respuesta ante la falta de un plan económico o de políticas sociales, por la ineptitud en la problemática del gobierno de Moreno. Hemos visto muy aterrorizados lo que pasó ayer en Mascarilla, en mi provincia, Imbabura, cómo a sangre fría se asesinó a un joven de 24 años que era parte de una manifestación. Todo esto es demostración de la ineptitud de un gobierno que no sabe y que no tiene el rumbo a dónde seguir".

"Esto solo profundiza lo que ya hemos visto durante el 2018, especialment a raíz del conflicto de frontera, en donde practicamente la inexistencia de un minsitro, de la autoridad del Interior o de Defensa puso en vulneración la seguridad de 16 millones de ecuatorianos, eso se está sintiendo en territorio. Es por eso que nosotros también vamos a promover y a ser los protagonistas de una serie de movilizaciones y plantones que ya a nivel territorial se están organizando, y no descartamos una tercera movilización nacional para rechazar no solamente las políticas neoliberales económicas sino ante la ineptitud de un Gobierno que no sabe responder ante las necesidades de la mayoría de la población y sobre todo sobre la preocupación de la seguridad nacional", concluyó Rivadeneira.

(FO)

Ecuadorinmediato