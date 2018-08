"Se condonará US$ 26,7 millones por remisión", según director de Recaudación del IESS

Aseguró que se espera recibir US$ 189 millones por este proceso El director nacional de Recaudación y Gestión de Cartera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Santiago Andrade, se refirió a la remisión, a la que también se pueden acoger los empleadores y afiliados de esta institución, afirmó que se espera recaudar US$ 189 millones de dólares, "si se consigue esta meta tendríamos una condonación de US$ 26,7 millones".