Dirigentes del fútbol ecuatoriano habrían contactado a Luis Chiriboga para asesoramiento y apoyo

"¿Para qué queremos volver atrás?", cuestionó Esteban Paz Aunque no se dieron a conocer nombres, Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador, habría denunciado que algunos dirigentes se habían reunido con el ex Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, buscando apoyo y asesoramiento por la proximidad de las elecciones al interior del organismo de fútbol. Esteban Paz, directivo de Liga Deportiva Universitario (LDU-Q) reaccionó: "Me preocuparía mucho si es que eso está pasado ¿para qué queremos volver atrás? la corrupción del pasado".

Paz dijo haber conversado con Luis Manfredi (gerente de la Liga), Miguel Ángel Loor, y dada las circunstancias, "decidimos que íbamos a participar de forma remota, estaba al tanto de cada uno de los detalles que se iba a analizar", comentó sobre el encuentro que hubo días atrás y al que, según Paz, quería asistir.

"Durante la reunión, el asesor legal de Liga vio que, en el reglamento, no se lo podía realizar, que era imposible realizar un voto en forma remota, por eso no pudimos hacer uso de nuestra capacidad de votación. Al ver la votación cómo estaba dirigida, y la mayoría clara que tenía el cambio de formato de campeonato para el próximo año, no hizo una falta enorme nuestra presencia", agregó.

Asimismo, mencionó su preocupación por algunas "espinas sueltas" que, a su criterio, generan "pequeña ruptura, espero que sea zanjada".

"Todos buscamos lo mejor para el fútbol ecuatoriano, no podemos depender de lo que se diga externamente, mucha gente externamente dice mucha cosa sin conocimiento de causa", acotó.

Desde La Red indicaron: “Algo que dijo el Presidente de la Liga Profesional y esto, después lo ratificaban algunos de los dirigentes, en algún momento de la discusión, además, me parece que tiene que ver con que las elecciones de la Federación están en el medio de todo esto, no es un tema menor, hay varios interesadísimo, parece, denunció Miguel Ángel Loor que algunos dirigentes de algunos clubes se habían reunido con el ex Presidente de la Federación (Luis Chiriboga), que está detenido y condenado, buscando apoyo y asesoramiento ¿eso puede estar pasando?”

Paz respondió: "No lo dudo que pueda estar pasando, me preocuparía mucho si es que eso está pasado ¿para qué queremos volver atrás? la corrupción del pasado, la oscuridad del pasado, sería terrible. En eso no estoy para nada de acuerdo"

"No me consta, no puedo analizar algo que no estuve presente, pero creo que eso le compete a Miguel Ángel Loor tratar de buscar unidad entre todos, traer a la mesa a quienes no están de acuerdo", insistió.

Hay que recordar que Lios Chiriboga fue sentenciado por lavado de activos y actualmente cumple prisión domiciliaria por ese motivo.

Con información de La Red, Ecuavisa y Ecuadorinmediato

(PAY)