José Francisco Cevallos y Carlos Luis Morales tras la Prefectura del Guayas

Elecciones seccionales se realizarán en 2019 El próximo 24 de marzo del 2019 se realizarán las elecciones seccionales de diversos cargos como alcaldías y prefecturas a nivel nacional. En la provincia del Guayas ya se barajan nombres para la Prefectura, entre los candidatos están José Francisco Cevallos, gobernador y Carlos Luis Morales, concejal de Guayaquil.

A pesar que Cevallos no ha hecho oficial su postulación por el movimiento Centro Democrático, del actual prefecto Jimmy Jairala, ayer varios grupos sociales le mostraron su respaldo en un evento organizado en el centro de puerto principal. Jairala aclaró que el apoyo de su movimiento será sin condicionamientos.

“Fue una manifestación espontánea del movimiento del cual soy el presidente. No estamos condicionando, no obstante, lo ideal sería que la tendencia no se disperse, pero no hemos puesto ninguna condición. Es un respaldo que lo hemos hecho público y que ha sido sin pedir nada a cambio”, afirmó Jairala.

Por otro lado, el candidato Carlos Luis Morales hará oficial su candidatura por la alianza Partido Social Cristiano (PSC) –Madera de Guerrero, el próximo jueves 30 de agosto, en un evento que se realizará con el partido. Se anuncia que lo acompañará como candidata a la viceprefectura Susana González. Ambos candidatos fueron arqueros en el fútbol profesional. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato