CRÓNICA (Loja) Movimientos sociales marcharán frente a medidas económicas

Decisiones no resolverán en lo fundamental los grandes problemas económicos que atraviesa el país, según dirigente lojano La Coordinadora Provincial de Movimientos Sociales anuncia acciones frente a las nuevas medidas económicas adoptadas por el actual presidente, Lenín Moreno. No descartan salir a las calles para exigir el no incremento en los precios del gas y diésel.