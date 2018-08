FEF esperará informe de Comisión Jurídica para decidir en caso "Ariel Nahuelpán-Barcelona"

Decisión se conocerá próxima semana La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) esperará conocer el informe de la Comisión Jurídica para decidir sobre el pedido del jugador Ariel Nahuelpán para que Barcelona sea suspendido debido al atraso del pago de deudas. La resolución se conocerá la próxima semana, luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la Ecuafútbol.

Ramiro Salazar, abogado de Nahuelpán, entregó a la FEF (20 de agosto) una carta firmada por el jugador, donde solicitaba que Barcelona sea suspendido tras no cumplir con el pago de la deuda que el club mantiene con él. Ésta asciende a USD $1’025.000 y se tenía que cancelar el 16 de agosto. La FEF ya le había dado al club “torero” -en julio pasado- un plazo de 30 días para que cumpla con el pago.

En la carta que el abogado de Nahuelpán entregó a la FEF citó el artículo 229 del Comité Ejecutivo, donde se establece la suspensión de un club cuando no cumpliera con las deudas registradas en la FEF, que generalmente da un plazo de 30 días.

Jorge Reinoso, uno de los abogados de Barcelona, cree que la FEF deberá archivar el pedido, ya que el tema se está ventilando en la FIFA. Pero Salazar insiste en que la FEF deberá atender el asunto, ya que existió previamente una extensión de tiempo. “El inicio de todo esto es una inscripción de obligación que asumió Barcelona con el jugador (Nahuelpán), esta obligación se dividió en cinco pagos, de los cuales solo se han realizado tres”.

Horas antes de la reunión entre las partes y la Comisión Jurídica, los vicepresidentes de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno y Juan A. Cuentas explicaron que el club tuvo cerca de USD $2’000.000 para evitar que las deudas se incrementen y de esa forma evitar sanciones deportivas.

El tema trascendió de lo dirigencial y jugadores como Máximo Banguera hicieron declaraciones al respecto. “Lo más importante es que nosotros estemos unidos. Él (Nahuelpán) sabrá por qué lo ha hecho, no lo sabemos y no preguntamos, porque no nos compete hacerlo”.

Hasta ayer, el ariete no trabajó con el resto del equipo a órdenes del técnico Guillermo Almada debido a problemas físicos. En lo que va del año, Nahuelpán actuó en 21 cotejos, ocho de titular, y marcó seis goles. (JPM)

Fuente: El Telégrafo

