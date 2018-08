Francisco Butiña: "Único organismo que puede destituir a un juez de Corte Constitucional es su Pleno"

"Decisión responde a intereses políticos", manifestó El juez constitucional Francisco Butiña expresó a través de la red social Twitter su postura ante la decisión que tomó este 23 de agosto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio de cesar a los jueces de la Corte Constitucional. "Tomaremos las medidas que sean necesarias para hacer escuchar nuestra voz ante una decisión que responde a intereses políticos y que pretende tomar el nombre del pueblo ecuatoriano para llevarse a cabo", escribió.

Añadió que "la justicia constitucional se sustena en principios, reglas y métodos de interpretación constitucional, por lo que, en el ejercicio de mis responsabilidades y competencias en todos las causas y procedimientos a mi cargo, desde mi posesión como juez contitucional el 5 de noviembre de 2015 he actuado con observancia a los principios generales del derecho y la justicia constitucional dentro del ámbito y las prerrogativas que me otorgan la Constitución de la República y la ley".

Señaló que el artículo 431 de la Constitución de la República, determina que los miembros de la Corte Constitucional no están sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen.

Además, que la destitución será decidida por las dos terceras partes de los integrantes de la Corte Constitucional. Por su parte, el artículo 432 señala que los jueces serán renovados por tercios, cada tres años.

"El artículo 25 del Régimen de Transición señala que: Cuando corresponda la renovación del primer tercio de las agistradas y magistrados que integran la Corte, se escogerán por sorteo quienes deban cesar en sus funciones. Cuando se renueve el segundo tercio el sorteo será entre las seis magistradas y magistrados restantes de los designados la primera vez", explicó Butiña.

Agregó que si estos mandatos son asumidos "como una norma jurídica y no política, los jueces constitucionales no deberían ser cesados por ningún otro organismo que no sean aquellos establecidos en la Constitución y el único organismo que puede destituir a un juez de la Corte Constitucional es el Pleno de la Corte Constitucional, tal como consta en el último inciso del artículo 431 de la norma".

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio aprobó la resolución de cesar en sus funciones a todos los jueces de la Corte Constitucional con cinco votos a favor, una abstención y un ausente. Entre sus argumentos está que hubo parcialidad de la autoridad que los designó; incumplimiento de actitud; es decir "los jueces evaluados, sea por falta de capacidad o probidad, no eran idóneos para el cumplimiento de sus funciones".

Fuente: Twitter - Ecuadorinmediato