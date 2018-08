POLÉMICA: Policía Nacional prohíbe difusión en redes sociales de acontecimientos en Mascarilla

Un ciudadano murió tras un disparo en el valle del Chota Por medio de un comunicado la policía Nacional prohibió a los funcionarios policiales directivos y funcionarios policiales técnicos operativos de las zonas de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos la difusión de videos, fotografías o cualquier tipo de material sobre los hechos ocurridos en Mascarilla que concluyeron con un ciudadano fallecido. Se presume que la persona murió por el disparo de un gendarme.

En la prohibición se especifica que: por disposición de suscrito en forma obligatoria se dispone a todos los servidores policiales de la Sub Zona Imbabura y demás Sub Zonas de la zona 1 la prohibición de difundir en redes sociales (whatsapp, Facebook, etc), videos y fotografías relacionadas a las novedades suscitadas el día hoy 23 de agosto de 2018, en el control de Mascarilla.

El comunicado también asegura que si algún funcionario incumple con esta medida “se adoptará el procedimiento disciplinario que corresponda conforme al COESCOP. Este documento está firmado por el General del Distrito, Comandante de la Zona 1, Juan Jaramillo Paredes.

Por su parte, Marisco Peñafiel, Gobernadora de Imbabura, informó que tres policías están privados de su libertad después de la balacera que se registró en la zona de Mascarrilla y dejó una persona fallecida. A los uniformados se les retiró sus pistolas y se hicieron pruebas científicas, pues, se presume que la bala que mató al ciudadano salió de la dotación policial. (BGV)

Fuente: Twitter Holger Guerrero/ Policía Nacional/ Ecuadorinmediato