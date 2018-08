Cámaras de Industrias apoyan medidas económicas pero recuerdan que se debe desarrollar sector productivo

Aseguran que tema de subsidios debe tratarse con diferentes sectores Las diferentes cámaras de industrias de varios sectores del país han anunciado estar de acuerdo con las medidas económicas presentadas por el Presidente de la República, Lenin Moreno, sin embargo recordaron que es necesario trabajar y desarrollar el sector productivo. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, aseguró que las medidas son necesarias, "el achicamiento del Estado es necesario porque tú no puedes gastar más de lo que tienes".

"Consideramos que estas medidas anunciadas por el Presidente de la República, Lenín Moreno van enfocadas hacia un tema que es sustancial, que nos debe preocupar a todos los ecuatorianos, que es recuperar el equilibrio fiscal".

Asimismo la Presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Caterina Costa, aseguró que todas las decisiones que ha realizado el Gobierno están destinadas para la recuperación del mismo. “Estas medidas de una nueva pieza del rompecabezas. Sabemos que tenemos un Estado que creció inmensamente y por eso es necesario una reducción. Necesitamos trasladar la dinámica económica al sector productivo. Estas fusiones de los ministerio son necesarias”.

“Lo que se anunció el día martes sobre los subsidios, yo más bien lo considero como precios preferenciales para cierto sector productivos. Como, por ejemplo, en exportación ya que toca competir a nivel mundial. El tema tiene que tratarse en dos formas primero tenemos estos subsidios pero por otros lado tenemos recargos, impuestos y otros rubros que generan un problema en la competitividad”.

“Hay que analizar caso por caso para que no se afecte la productividad del sector exportador creo que eso es clave”. Costa afirmó que si se planeta seguir revisando los subsidios es importante hablar con todos los sectores y que sea un proceso transparente.

“Es importante llegar a un punto donde no se afecta ni a las exportaciones, ni a las fuentes de trabajo y tampoco a la generación de riqueza del país”. Asimismo aseguró que este es una medida necesaria pero que se tiene que dar el diálogo, “el presídete Rafael Correa fue quien tuvo la oportunidad de oro de tratar ese tema pero no lo hizo”

Asimismo Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción anunció que toda medida económica siempre tendrá un impacto. “El Gobierno no tiene liquidez, si el sector público no se apalanca en el sector privado no podrán conseguir nada”. Por ese motivo Durán apoya la decisión de Gobierno pero recuerda que es necesaria que estas medidas sean estratégicas.

Otra de las organizaciones que mostraron su apoyo fue la Cámara de Comercio de Quito cuyo presidente Carlos Zaldumbide recordó que es necesario ayudar al desarrollo del sector productivo privado bajando impuesto, mejorando las políticas de Estado que contribuyan a superar la crisis económica.

“No es momento de hablar de izquierda o derecha, es necesario apoyar al sector productivo con mecanismos que ayuden a su progreso a largo tiempo”.

El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Patricio Alarcón, considera que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional son buenas, pero no suficientes. “Si es que me preguntan si es adecuado el fusionar ministerios y secretarías, eliminar gastos en celulares a los funcionarios, vender 1.000 vehículos; les diría que está muy bien, que son excelentes señales”.

“Si me preguntan si es que esto va a ser suficiente, yo lo dudo. Si se tiene un hueco de USD $8.000 millones de dólares, el dejar de gastar USD $1.000 millones al año, no va a ser suficiente. Si usted recibe una empresa quebrada, tiene que bajar el gasto, que renegociar la deuda; pero además, tiene que ver la manera de que suban sus ingresos. El Gobierno está, paulatinamente, bajando el gasto, no sé si es suficiente; pero más allá de eso, tiene que trabajar en la competitividad del sector privado”, comentó.

Según dijo, la recaudación se quedará en alrededor de USD $15.000 millones de dólares, por lo que, para aumentar los ingresos se debería trabajar en igualdad de condiciones con los países vecinos, por ejemplo, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), la excesiva carga arancelaria o el exceso de tramitología.

“Otro punto que me preocupa, es que no trabajaremos en bajar impuestos. Tampoco podemos depender solo del excedente del precio del petróleo para subir ingresos porque usted baja el déficit fiscal de dos vías: ahorrando y renegociando la deuda, pero debe tener más ingresos y la manera es bajando impuestos y trabajando en el Código Laboral. Tenemos que volver a trabajar contratando por horas, pagando todos los beneficios de ley”, dijo.

