Miguel García: "Son decenas de miles de familias que se quedan sin sustento" por medidas de Lenín Moreno

Titular cuestionó despidos de funcionarios públicos El Presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, aseguró que el organismo se encuentra preocupado por las medidas económicas presentadas por el presidente Lenín Moreno en las cuáles se propone la reducción del tamaño del Estado eliminado y fusionando entidades públicas y ministerios que generarán recortes de personal. "Son decenas de miles de familias las que se quedan sin sustento con esta oleada de despidos".

Para García es necesario que el Gobierno realice mesas de trabajo con diferentes organismos para que se queda analizar la situación que se está viendo en el país. “Vemos con preocupación las medidas porque observamos que parte del golpe de las medidas económicas van contra compañeros que vienen trabajando desde hace mucho tiempo”.

Según el titular del organismo es necesario evaluar al sector público y el nivel de contratación que se ha mantenido desde el período de Rafael Correa ya que, a palabras de García, existen varias distorsiones en el sistema. “Lo que se debe hacer es corregir las distorsiones que siguen existiendo, que este gobierno las ha mantenido y que benefician al jerárquico superior”.

A pesar de esto anunció que el organismo entiende que es necesario realizar este tipo de medidas pero que el Estado tiene que velar por los trabajadores que podrían quedarse sin empleo y representaría un problema grave socialmente e inclusive en términos económicos. “Este sistema que se maneja solo ayuda a los que se encuentra en la cabecera de todo el sistema”.

García aseguró que es necesario que el Gobierno analice todas sus decisiones y que se generen reformas en términos de contratación y pagos a los funcionarios, “el Gobierno ha mantenido el bono de eficiencia, de residencia para el jerárquico superior este tipo de gastos son rubros que el Gobierno está cubriendo normalmente”.

“Se sigue pagando sueldos altos fuera de la norma y esto no permite que la gente que quiere salir se jubile. Efectivamente el presidente Moreno heredó el problema ya que en el período de Rafael Correa se tomó al sector público como botín político y se contrató a quien era y quien no era. Ese estudio técnico tenía que hacerse a cuestión de depurar el sector. Esta medida era inevitable, pero estamos entregando alternativas para que no sea un proceso tan traumático”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato