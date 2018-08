Marisol Andrade: "Esperamos superar los US$ 602 millones de remisión al finalizar 90 días de plazo"

Titular del SRI aseguró que en últimas 24 horas se logró recaudar más de dos millones de dólares La directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, anunció que esta entidad ya se encuentra recibiendo dinero por el proceso de remisión. Aseguró que en el primer día de recaudación se logró conseguir más de US$ 2 millones de dólares, asimismo informó que se espera superar la meta total de remisión en 90 días que es de US$ 602 millones.

Aseguró que desde la aprobación de la Ley de Fomento Productivo y la validación de la remisión y multas y recargos, “empezamos ya con el primer día de este proceso de los 90 día que están establecidos dentro del plazo. En 24 horas se sobrepasó ya los dos millones de dólares de la remisión”. Explicó que con relación al proceso anterior se ha visto una mejora del 111% porque en la remisión del 2015 se recaudaron aproximadamente US$ 900 mil dólares, en el primer día.

Andrade explicó que apenas fue presentada la Ley en el registro oficial firmó la resolución necesaria para la operatividad de la remisión, “estuvimos listos para trabajar en este proceso”. La titular del SRI aseguró que dese el inicio del proceso los contribuyentes han podido realizar sus pagos y declaraciones con total normalidad.

“En esta remisión se tiene establecido recaudar US$ 602 millones de dólares, consideramos que en los próximos 90 días incluso superaremos esa meta”. Andrade aseguró que la cartera total en este rubro es de US$ 4700 millones y de esos US$ 2330 millones son impuestos y “algún valor similar corresponde a intereses, multas y recargos”

“La historia nos ha demostrado que entre el 25% y 30% de la cartera se han acogido, esto depende del propio contribuyente, que desee acogerse con la remisión. Ha habido algunos casos en los que las personas han preferido continuar con su proceso de impugnación”. Andrade mencionó que entra en remisión todas las deudas tributarias que tengan los contribuyentes u obligaciones vencidas hasta el dos de abril del 2018.

“En este proceso se logró regularizar más de 6000 obligaciones pendientes. También entra en remisión tributaria el tercer bloque que tiene que ver con la matriculación vehicular, para aquellos ciudadanos en general que tengan deudas”. Un último bloque es el al contribuyente RISE que tiene cuotas pendientes.

La funcionaria aseguró que la remisión está abierta para todos los contribuyentes que tengan deudas pendientes con el Estado sean pequeños, medianos o grandes. “En todos los procesos de remisión que ha habido se establecieron plazos independiente si eran grandes, pequeños o medianos. Ahora hay una distinción es que las empresas grandes tiene que pagar dentro de los 90 días, los micro y pequeños pueden solicitar facilidades de pago a dos años”. (BGV)

