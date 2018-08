OPINIÓN (El Oro) Atascos de carros dominan en calles del centro de Machala

Un auto color plateado se pasa la roja, queda cruzado y bloquea toda la intersección de la calle 9 de mayo y 25 de junio Un auto color plateado se pasa la roja, queda cruzado y bloquea toda la intersección de la calle 9 de mayo y 25 de junio; un triciclo en la calle Boyacá ocupa todo un carril mientras los carros esperan detrás a que avance, son varios de los casos que se viven en la cotidianidad en las calles céntricas de la ciudad de Machala.

Quienes se dirigen a sus lugares de trabajo o casas durante la hora “pico” se quejan por el tráfico pesado. “Por lo general tardo 5 a 10 minutos desde la Piazza hasta mi casa que queda frente al Secap pero hoy por ejemplo en la intersección del ‘antiguo bananero’ y la calle Edgar Córdova (antigua circunvalación norte) fue más de 20 minutos.

Uno se atrasa en el embotellamiento cuando menos lo piensa”, dijo Ingrid Barzallo, quien se dirigía a su casa en una unidad del servicio público. Luis Yagual, taxista de una cooperativa ejecutiva de taxis indicó que ellos deben buscar vías alternas para salir más rápido del tráfico aunque esto suponga demorarse más del tiempo estimado.

“En la Vía Pajonal empezando desde el bosque a la 1 de tarde es un caos por el colegio que está ahí, no se puede avanzar a las brisas y cuando ya se llega a las crucitas está el tráfico por los otros colegios que quedan más adelante, además hace falta un semáforo o un vigilante ahí” mencionó el taxista. Entre las calles más señaladas como congestionadas están la avenida 25 de junio, Rocafuerte, Sucre, Páez, Juan Montalvo, 9 de mayo, Bolívar, Edgar Córdova y Vía Pajonal. Ericka Martinez, quien caminaba por la calle sucre manifestó que a pesar de que las mini terminales salieron de esa calle el tráfico no cesa. “Antes le echaban la culpa a la mini terminal de buses que salían a Santa Rosa, El Guabo y Pasaje, ahora que ya no están siguen el tráfico y hasta peor” indicó la transeúnte.