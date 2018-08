¿Por qué Guaranda entregó una placa de reconocimiento a Kim Jong-Un?

El alcalde de la ciudad aclara que la placa era por la causa de la paz y no para nombrar ciudadano honorífico al líder norcoreano. Investigará si se tomaron atribuciones en su nombre Desde 2008, Guaranda y Corea del Norte mantienen un convenio en temas de atención social, médica y otros temas. Una delegación de ese país visitó la ciudad ecuatoriana, este sábado 18 de agosto, para analizar si se da seguimiento o no al convenio. En el encuentro, María Alicia Osorio, delegada del Alcalde de Guaranda a este evento, entregó la placa de reconocimiento como ciudadano honorífico al líder norcoreano Kim Jong-un. Sin embargo, días después, el alcalde de Guaranda, Ramsses Torres, anunció que el texto de la placa no fue aprobado por él y aclaró que la disposición que dio fue entregar una placa por la causa de la paz. "Jamás íbamos a cometer un desatino de esa naturaleza", afirmó.