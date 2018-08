Por llegar tarde a entrenamiento, Jhon Jairo Cifuente queda fuera de convocatoria de la ‘Tri’

Según confirmó el jugador, su vuelo se atrasó, llegó a las 20h10 y no lo dejaron entrar Hasta una hora determinada, los jugadores convocados por el director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Hernán Darío "Bolillo" Gómez, podían llegar a los entrenamientos. Jhon Jairo Cifuente no arribó a tiempo y quedó fuera de la convocatoria. Según confirmó el jugador, su vuelo se atrasó, llegó a las 20h10 y no lo dejaron entrar.