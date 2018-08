Denuncia: Tras exigencia de pasaporte a venezolanos, coyoterismo y venta de pasos ilegales han aumentado (AUDIO)

Audio Agosto 21 - Eduardo Febres Cordero



Según Eduardo Febres Cordero, representante de Fundación de Venezolanos en el Exterior, comunidad se siente en indefensión y se movilizará reclamando respuestas en su Embajada en Ecuador En días anteriores, el Gobierno de Ecuador anunció la exigencia de pasaporte para la entrada de ciudadanos venezolanos al país. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, Eduardo Febres Cordero, representante de la Fundación de Venezolanos en el Exterior, cuestionó la medida calificándola de ilegal e inconstitucional. Aseguró que esta decisión ha aumentado y fomentado el coyoterismo y deja en indefensión a la ciudadanía, así como también lo hace la falta de respuesta del gobierno de Venezuela ante la situación de sus compatriotas. En este marco, anunció la realización de una movilización pacífica en las afueras de la Embajada venezolana en Ecuador para exigir una posición al respecto.

Para Febres Cordero, el ciudadano venezolano escoge el Ecuador, como sitio de tránsito o de asentamiento, por la calidez humana, cordialidad, moneda y cercanía. “Por ejemplo, USD $1,50 equivale a un salario básico mensual de un venezolano. Cuando vienen para acá y eligen ganar en dólares, el hecho de ganarse USD $10 o USD $15 dólares, pues representaría el sueldo de casi un año de un venezolano”.

En cuanto al anuncio del pasaporte, lamentó que la decisión forme parte de un acuerdo ministerial “ilegal e inconstitucional”. “Si partimos del principio de la Constitución, en su artículo 9; así como el artículo 40 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH), se establece con claridad elementos y garantías para los ciudadanos extranjeros”.

“El artículo 9 nos habla de la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos extranjeros frente a los ecuatorianos. Es decir, ante la ley, todos somos exactamente iguales en derechos y obligaciones. Mientras que, el artículo 40, nos habla de la libre movilidad humana y de la migración”, reclamó.

Asimismo, reiteró que es ilegal porque además, el artículo 84 de la LOMH explica que todo ciudadano sudamericano podrá ingresar al Ecuador tan solo con la presentación de su documento de identidad nacional. “Entonces, el hecho de exigir pasaporte y no dejar a los ciudadanos venezolanos entrar con la cédula de identidad, representa una ilegalidad, un detrimento a la ley y es una medida coercitiva hacia la comunidad venezolana”.

“Esta medida está dejando, a la comunidad venezolana –que tiene una condición especial y humanitaria- en la indefensión, en estado de indocumentación. Lo que ha hecho esta decisión es fomentar el coyoterismo. Hemos detectado, a través de redes sociales, en estos pocos días que rige esta medida, la venta de pasos ilegales a través del sector de ‘La Hormiga’, por un costo de USD $150 dólares”, denunció.

Cabe mencionar que este sector también es conocido como el Valle del Guamez y está ubicado en el departamento de Putumayo (Colombia); limitando con los municipios de Orito, Puerto Asís y San Miguel, el departamento de Nariño y con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

Para Eduardo, esta medida empuja a los venezolanos a tener que acceder a estos espacios irregulares. “Tienen que tomar la decisión entre quedarse en Venezuela y morir o trasladarse por estos pasos irregulares y, por lo menos, intentarlo. Por eso es que tenemos mucha preocupación con la implementación de esta medida y nos hemos adherido al pedido de medidas cautelares de la Defensoría del Pueblo”.

A su criterio, no se debería aplicar el principio de reciprocidad en este caso (petición de pasaporte de Venezuela a Ecuador) porque los ciudadanos ecuatorianos no son responsables de las medidas que ha adoptado el Gobierno. “Recordemos además, que en Venezuela aún existen, aproximadamente, 350.000 personas de las cuales, un promedio de 200.000 ecuatorianos no tienen documentos, pero sí cuentan con una cédula de identidad venezolana”.

“A esas personas también se les está prohibiendo la entrada a su propia patria. Entonces, no creo que deban tomarse medidas de este tipo ni de reciprocidad en el campo diplomático. Sería interesantísimo conocer un pronunciamiento por parte de la Embajada venezolana en esta materia ya que hay convenios firmados entre ambas naciones desde hace muchos años atrás”, recalcó.

Por esta razón, comentó, esta decisión de exigir el pasaporte estaría rompiendo con los convenios entre los dos países, pese a lo cual el Gobierno de Venezuela no se ha expresado formalmente. Según informó, el pasado viernes, en horas de la mañana, mantuvieron una reunión con el embajador de Venezuela en Ecuador, encargado, Pedro Sassone, a quien le manifestaron sus puntos de vista.

“La respuesta de él, obviamente, fue no oficial y, seguramente, desde lo personal y humano. Sin embargo, de forma oficial, evitó pronunciarse porque está conminado a pedir autorización para hacer declaraciones. Por eso estamos a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Embajada y de las autoridades venezolanas, específicamente, desde Caracas”, señaló.

“Lamentablemente, nos sentimos en un estado de indefensión con las autoridades consulares y diplomáticas, por lo que, en las próximas semanas estaremos haciendo un llamamiento a toda la comunidad venezolana y ecuatoriana a que se sumen a una movilización que se va a hacer en las puertas de la Embajada venezolana porque como ciudadanos venezolanos tenemos derecho a exigir el acceso a una documentación para que nos entreguen un pasaporte”, dijo.

En cuanto a las situaciones de delincuencia que se han registrado y que quienes han sido los causantes o cómplices han sido venezolanos, Eduardo Febres Cordero reflexionó aseverando que hay casos y cosas que no se pueden controlar. “Nosotros, como una organización social no tenemos la posibilidad de controlar la entrada o salida de personas que, lamentablemente, vienen a delinquir”.

“Eso no solo ha pasado con la comunidad venezolana, sino con todas las comunidades que migran. En Venezuela, por ejemplo, hubo casos muy emblemáticos de ecuatorianos que agredieron, pero eso no, necesariamente, nos llega a identificar a la comunidad ecuatoriana a estigmatizarla bajo este concepto. Por el contrario, nuestro concepto hacia los ecuatorianos, en Venezuela, es que son personas cálidas, cariñosas, trabajadoras, amables. Es justamente lo que sucede con los venezolanos, hay pocas personas que se dedican a esto, pero no podemos generalizar”, mencionó.

Según sus datos, el venezolano ha ayudado a la reactivación económica y productiva en el país con su migración, es decir, las cosas no han sido solo malas. “Ahorita, la economía de Tulcán, siendo que estaba muy golpeada por los temas arancelarios, etc., se ha comenzado a dinamizar. El Estado ecuatoriano, en los últimos años, ha recibido USD $22 millones de dólares por conceptos de visa y, actualmente, tiene un pedido de 50.000 visas por otorgar”.

“Estamos hablando de que si el Estado ecuatoriano, en estos próximos meses, aprueba las 50.000, serían USD $12 millones y medio de dólares que estarían por percibir a un costo de USD $250 por cada una, porque más de 200.000 venezolanos quieren regularizarse e integrarse a las empresas privadas porque la LOMH establece la obligatoriedad de tener un seguro de cobertura y de salud, privado, una póliza de salud cuesta un promedio de USD $100 dólares al año. Multipliquemos 150.000 personas por USD $100 dólares y nos dará una cifra bastante interesante. Estamos hablando de que todo esto genera impuestos, regalías y dinamiza la economía”, expuso.

Sin embargo, en Ecuador se ha catalogado a la mano de obra venezolana como la más barata, por lo que los ecuatorianos se quejan de la disminución de puestos de trabajo tras la llegada masiva de ciudadanos desde Venezuela. Para Eduardo Febres Cordero, la solución para poder contrarrestar este tema es la legalización de sus compatriotas, para que, de esta manera, puedan competir legalmente con los ecuatorianos.

“El venezolano accede a un empleo mal remunerado, justamente por la necesidad y desesperación de comenzar a producir dinero para poder mantener a su familia. Pero si el Estado ecuatoriano considerara una exoneración de las multas excesivas (superiores a los USD $700) contempladas en la LOMH, podríamos legalizar a, por lo menos, 80.000 venezolanos que están en el país. Esto quiere decir que, en el momento en el que vayan a laborar, tienen que legalizarles su situación, documentación y pagarles conforme a la ley. Por lo tanto, cuando se vaya a contratar personal, va a ser indistinto si es ecuatoriano o venezolano porque va a tener que cumplir con la ley”, expresó.

También se ha podido observar que casos de delincuencia protagonizada o encubierta por venezolanos ha causado ataques contra ciudadanos de esta nacionalidad. Según el representante de esta Fundación, han recibido algunas denuncias de xenofobia, pero también han registrado casos más graves, como el de dos menores, la una con Síndrome de Down, y la otra con Asperger; que fueron violadas por ciudadanos ecuatorianos.

“Hemos tenido muchísimos casos, de asesinatos, violación, etc. Hemos visto, a través de redes sociales, cómo cientos de ecuatorianos se meten con personas venezolanas creyendo que porque tienen necesidad de comer, pueden ofrecer USD $10 dólares para mantener relaciones sexuales. Las mujeres venezolanas son trabajadoras, que vienen acá a sacar a su familia adelante, pero en la viña del señor hay de todo”, lamentó.

Eduardo Febres Cordero prefirió no pronunciarse sobre lo mencionado por autoridades ecuatorianas acerca de casos de tráfico de personas o de drogas dentro de los campamentos de venezolanos asentados en el país debido a que no le consta y no ha corroborado la información. “Nos han llegado rumores de pasillo, pero nada confirmado ni por escrito”.

Sin embargo, llamó a la ciudadanía ecuatoriana a que, si desea donar o ayudar a sus connacionales, los haga en refugios o sitios que no sean irregulares, precisamente para no fomentar actividades ilícitas. “Nosotros nos hemos puesto en contacto con algunas personas de estos campamentos y nos parece que no quieren moverse a los albergues porque, lamentablemente, encuentran un facilismo en donde están, pero la mayoría de ellas porque, quizá, tienen la percepción de que en 2 o 3 días los van a sacar de allí”.

“Además, la comunidad ecuatoriana, que ha sido muy noble y ha hecho acciones muy loables, se ha ido hasta allá (a campamentos) para ayudarnos. Creo que, de una u otra forma, es un error que se está cometiendo. Mi llamado a la comunidad que quiera colaborar con los venezolanos en situación de vulnerabilidad, es que vayan directamente a los puntos fijos, refugios; no a estos campamentos irregulares porque lo que hacen es contribuir con su proliferación”, recomendó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com

Foto: CNN en Español