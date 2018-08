Municipio de Ibarra debe rematar 25 bienes para saldar deuda con familia por USD$10 millones

Hace 30 años, cabildo expropió terrenos de los Morejón sin pagar el valor de la expropiación Con el remate de 25 bienes, el Municipio de Ibarra saldará una deuda que mantiene con una familia de la localidad por más de 10 millones. El proceso de entrega de los predios ya inició, entre ellos están, edificios, terrenos, incluido el camal de la ciudad.

Luego de recibir una orden judicial, el Municipio de Ibarra comenzó el proceso de entrega de bienes públicos para saldar la deuda que mantiene con la familia Morejón por la confiscación de 67.000 metros cuadrados.

Hilda Herrera, concejal de Ibarra, dice que, por este caso, la ciudad perderá gran parte de su patrimonio.

"Como, por ejemplo, el edificio del ex Patronato Municipal, las casas de la ex reinas de Ibarra, donde iba a funcionar la Junta Cantonal de Protección de Niñez y Adolescencia, el Camal Municipal, si no tenemos Camal Municipal ¿dónde va a funcionar?", cuestionó.

En total, el Municipio de Ibarra entregó una lista de 25 inmuebles al Tribunal Contencioso Administrativo para cubrir la deuda que se originó hace 30 años, cuando el cabildo construyó la prolongación de las avenidas Teodoro Gómez de la Torre, Eleodoro Ayala y el Parque de Pilanquí en los terrenos de la familia Morejón sin pagar, en ese entonces, el valor de la expropiación.

El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, asegura que se está cometiendo una injusticia con la ciudad.

"Esos 67.000 metros cuadrados, que son producto de la sentencia, no existen, en la realidad, solo existen 42.000", indicó.

Argumenta que, en 2012, un perito sin sustento técnico avaluó cada metro cuadrado del área en litigio en USD$150 cuando, en la zona, el valor era de USD$50.

El demandante, Jorge Morejón, luego de dos décadas de juicios, afirma que se está haciendo justicia.

“La Corte Nacional, la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo, en todas las instancias, nos han dado la razón el fallo a nosotros”, agregó.

Al momento, el depositario judicial ha recibido del Municipio de Ibarra 4 de los 25 predios que constan en la lista.

Los bienes serán rematados y con ese dinero se habrá saldado la deuda.

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

Fotografía tomada de diario El Norte

