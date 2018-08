Viceprefecta María Cecilia Alvarado denuncia trabas para cumplir con sus labores

"Intentan molestarme, lo que no se dan cuenta es que molestan a la provincia", expresó María Cecilia Alvarado, viceprefecta de la provincia de Azuay, hizo pública una denuncia por lo que califica como "violencia política" por parte de Paúl Carrasco, prefecto de Azuay. Manifiesta que luego del 20 de julio pasado, en que anunció su candidatura a la Prefectura de Azuay se le retiraron las funciones que les habían sido asignadas por Carrasco. "Dos meses después no tengo vehículo, asistente, ni secretaria ni conserje. Las personas que me apoyan son despedidas; presionan a funcionarios. Esta forma de hacer política va a cambiar", expresó la funcionaria en su cuenta oficial de Twitter.