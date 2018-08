Mauricio Peña: "Pasaje debería subir a 30 o 38 centavos para mantener sistema de transporte"

Funcionario aseguró que una vez que el Metro empiece sus operaciones la tarifa debería subir hasta 45 ctvs El Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de transporte de Pasajeros de Quito, Mauricio Peña, recalcó que es necesario que se incremente el pasaje del transporte público para sostener el sistema en la capital. "Es indispensable subir el precio del pasaje por lo menos a US$ 0,30 centavos y continuar hasta llegar a los 38 centavos que permitirá mantener este sistema"

“El transporte municipal recibe un subsidio de US$ 44 millones de dólares al año, para la sobrevivencia de operación del sistema depende del Municipio. Aquí tenemos una trampa cuando decimos que no subimos la tarifa para no perjudicar a los usuarios en general porque si no se sincera la tarifa se deteriora”.

Aseguró que al momento la empresa no cuenta con recursos para mejorar las paradas, “hay sitios que ya requieren un mantenimiento y no podemos mejorar los sistemas tecnológico. No subir la tarifa significa deteriorar el sistema, dañar el transporte y finalmente quienes son perjudicados son los usuarios”.

Afirmó que se han hecho estudios y se ha calculado que con mejoras operativas y mejoramiento de los servicios, “en un período de ocho meses se podría llegar a una tarifa de US$ 0,38 centavos. Esta sería la tarifa para mantener un autofinanciamiento y para tener condiciones de programar una actualización de la flota”.

“Un incremento de la tarifa en este momento de treinta centavos instará a los privados para que mejoren su servicio y que paguen adecuadamente a sus trabajadores, para continuar con estas mejoras se necesita una tarifa de treinta y ocho centavos”. Peña explicó que se ha propuesto un aumento escalonado de la tarifa del sistema de transporte para que llegue a valer cerca de US$ 45 centavos con el Metro incluido

También el funcionario anunció que es imperante que se haga el cambio de operación del transporte hacia una energía limpia. “Es necesario transformar el combustible que consume el transporte público hacia una energía limpia”. Peña anunció que con la incorporación de nuevas unidades se reorganizará. “Se incrementará la oferta en el corredor Ecovía norte donde existe procesos de sobresaturación”.

Peña también anunció que 70 autobuses serán parte de la flota de trolebuses y la Ecovía. El Municipio comprará 50 buses articulados y 20 buses eléctricos, esto se realizará para renovar la flota, “hay 41 unidades trolebuses están próximas a terminar con su vida útil, los costos de mantenimiento ya son altas”, finalizó. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato